Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 708 890 военных.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно ликвидируют окупантов РФ, уничтожив более 1300 вражеских бойцов, 11 танков и 31 артиллерийскую систему.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 708 890 военных, что подтверждается данными от Генштаба.
- Украинские войска активно отражают атаки окупантов в различных районах, таких как Купянское, Лиманское, Покровское, Торецкое и другие направления.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают атаки и проводят успешную операцию на отражение, не позволяя прорываться врагу через оборонные рубежи.
- Генштаб сообщает об уничтожении 1350 российских захватчиков, а также о поражении значительного количества военной техники РФ за последние сутки.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9249 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 18726 (+29) ед,
артиллерийских систем — 20280 (+31) ед,
РСЗО — 1245 (+0) ед,
средства ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18619 (+44),
крылатые ракеты — 2634 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122) ед,
специальная техника — 3604 (+0).
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеривки, Кругляковки и Лозового.
На лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Пять атак противника приостановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курщине, где противник за минувшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-