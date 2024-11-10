ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 11 танков и 31 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 11 танков и 31 артсистему

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 11 танков и 31 артсистему
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 708 890 военных.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы успешно ликвидируют окупантов РФ, уничтожив более 1300 вражеских бойцов, 11 танков и 31 артиллерийскую систему.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 708 890 военных, что подтверждается данными от Генштаба.
  • Украинские войска активно отражают атаки окупантов в различных районах, таких как Купянское, Лиманское, Покровское, Торецкое и другие направления.
  • Силы обороны Украины успешно сдерживают атаки и проводят успешную операцию на отражение, не позволяя прорываться врагу через оборонные рубежи.
  • Генштаб сообщает об уничтожении 1350 российских захватчиков, а также о поражении значительного количества военной техники РФ за последние сутки.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9249 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 18726 (+29) ед,

  • артиллерийских систем — 20280 (+31) ед,

  • РСЗО — 1245 (+0) ед,

  • средства ПВО — 996 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18619 (+44),

  • крылатые ракеты — 2634 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122) ед,

  • специальная техника — 3604 (+0).

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеривки, Кругляковки и Лозового.

  • На лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

  • При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

Тридцать девять атак за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.

  • Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

  • Пять атак противника приостановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.

  • Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курщине, где противник за минувшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений.

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