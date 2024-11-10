ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 11 танків та 31 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 708 890 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно ліквідовують окупантів Російської Федерації, знищивши понад 1300 ворожих бійців, 11 танків та 31 артилерійську систему.
- Інформація від Генштабу свідчить про значні втрати в російській армії з початку вторгнення, що становить 708 890 військових.
- Останні події на фронті показують, що українські війська активно відбивають атаки окупантів в різних районах, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Покровському, Торецькому та інших напрямках.
- За останній час вороги намагалися прорвати українські оборонні рубежі понад 100 разів, однак сили оборони України успішно стримують атаки та ведуть успішну операцію на відбиття.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9249 (+11) од,
бойових броньованих машин — 18726 (+29) од,
артилерійських систем — 20280 (+31) од,
РСЗВ — 1245 (+0) од,
засоби ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18619 (+44),
крилаті ракети — 2634 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28683 (+122) од,
спеціальна техніка — 3604 (+0).
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.
За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки на Торецькому напрямку.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки Времівського напрямку.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 23 штурми позицій українських підрозділів.
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