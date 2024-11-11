Между ВСУ и российской армией произошло 125 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. До этого времени в этом направлении продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выимка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.

Удары с привлечением бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же в районе Часового Яра наши защитники отбили одну атаку оккупантов.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Екатериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбиты 13 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахового отражены восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.

На Времивском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку от Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровно и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.