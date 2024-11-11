Между ВСУ и российской армией произошло 125 боестолкновений с начала суток

С начала суток 11 ноября на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 125 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
- Наши защитники успешно держат рубежи и нанесли значительный урон врагу, ликвидировав тысячи российских военных и уничтожив их технику
- Активная борьба ведется на различных направлениях, включая Краматорское, Торецкое, Покровское, Кураховское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 11 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируется.
На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. До этого времени в этом направлении продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выимка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.
Удары с привлечением бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же в районе Часового Яра наши защитники отбили одну атаку оккупантов.
На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Екатериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбиты 13 атак.
Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахового отражены восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.
На Времивском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку от Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровно и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
Нашими защитниками успешно отбита одна атака россиян на Ореховском направлении.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 253 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 18 766 (+40) ед,
артиллерийских систем — 20 314 (+34) ед,
РСЗО — 1 245 (+0) ед,
средств ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 676 (+57) ед,
крылатых ракет — 2 636 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28 802 (+119) ед,
специальной техники — 3 620 (+16) ед.
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