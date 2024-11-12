ЗСУ знищили понад 1900 окупантів РФ, 23 танки та 81 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 950 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.

Активно застосовуючи авіацію на Краматорському напрямку, окупанти атакували три рази у районах Часового Яру. Успіху не мали.