ЗСУ знищили понад 1900 окупантів РФ, 23 танки та 81 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 712 610 військових.
Головні тези:
- ЗСУ активно протистоять російським окупантам, знищивши понад 1900 ворожих солдат та значну кількість техніки.
- За добу на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень, де українські військові успішно відбили численні атаки.
- Результативність сил оборони підтверджується численними перемогами над ворогом на різних напрямках, включаючи Харківський, Куп’янський та Краматорський.
- Окупанти зазнали суттєвих втрат у техніці та персоналу під час спроби просунутися на український фронт.
- Сили оборони стрімко реагують та ефективно відбивають наступальні дії російських терористів, залишаючись на високому рівні бойової готовності.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 950 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 276 (+23) од,
бойових броньованих машин — 18 847 (+81) од,
артилерійських систем — 20 352 (+38) од,
РСЗВ — 1 249 (+4) од,
засобів ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 737 (+61) од,
крилатих ракет — 2 636 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 870 (+68) од,
спеціальної техніки — 3 626 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.
Активно застосовуючи авіацію на Краматорському напрямку, окупанти атакували три рази у районах Часового Яру. Успіху не мали.
За минулу добу на Торецькому напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.
На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.
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