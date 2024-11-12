ВСУ уничтожили более 1900 окупантов РФ, 23 танка и 81 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки уничтожили 1 950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

В Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационный удар получил населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Временного Яра. Удачи не имели.