ВСУ уничтожили более 1900 окупантов РФ, 23 танка и 81 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 712610 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали 1900 солдат и 104 единицы техники российской армии.
- Силы обороны успешно отражают атаки оккупантов в разных направлениях, включая Харьковское, Купянское и Краматорское.
- Российские захватчики понесли существенные потери в технике и персонале при попытке продвижения на украинский фронт.
- В Генштабе сообщают, что за сутки уничтожено 1900 российских захватчиков и 104 единицы техники, включая танки, ББМ, артиллерию и другое.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений, силы обороны активно противодействуют российским атакам и остаются на высоком уровне боевой готовности.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки уничтожили 1 950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 276 (+23) ед,
боевых бронированных машин — 18 847 (+81) ед,
артиллерийских систем — 20 352 (+38) ед,
РСЗО — 1 249 (+4) ед,
средств ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 737 (+61) ед,
крылатых ракет — 2 636 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28 870 (+68) ед,
специальной техники — 3 626 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.
В Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационный удар получил населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.
Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Временного Яра. Удачи не имели.
За прошедшие сутки на Торецком направлении кафира четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецкая и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Кременной Балки, Солнцовки, Зари и Курахового.
На Времивском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровно. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
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