У ВСУ спрогнозировали новое наступление России на фронте. Где именно
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ спрогнозировали новое наступление России на фронте. Где именно

Окупанты
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Источник:  Sky News

Российские войска могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.

Главные тезисы

  • Российские войска могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области в ближайшее время.
  • Продвижение врага на южном фронте подтверждено ВСУ, угрожая мирному населению в регионе.
  • Ожидается новая точка давления для украинских военных со стороны российских войск, численно превосходящих защитников.

Россия планирует наступление на юге Запорожской области

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отстают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга

Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превосходят украинские защитники.

Ситуация на фронте в Запорожской области

В октябре в медиа появилась информация, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем.

Недавно в сети появилась информация о взятии под контроль российскими войсками поселка Левадное в Запорожской области. В ВСУ подтвердили продвижение врага в том направлении.

К тому же, военные предупредили об угрозе на южном фронте. Оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

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