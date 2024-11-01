В Украине уже со следующей недели могут вернуть графики отключения света
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине уже со следующей недели могут вернуть графики отключения света

Энергосистема
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Источник:  Интерфакс-Украина

По словам члена наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимира Величко, в Украине уже со следующей недели могут вернуть графики почасовых отключений света.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозам, в Украине ожидается существенное понижение температуры, что может привести к возвращению графиков почасовых отключений света.
  • В случае недостатка ресурсов для балансировки энергосистемы, НЭК “Укрэнерго” может применить графики отключений.
  • Похолодание вызовет увеличение энергопотребления не только в Украине, но и в странах ЕС, что сказывается на росте цен на электроэнергию.
  • Введение прайс-кепов может повлиять на коммерческий импорт электроэнергии из-за ограничений цен на спотовом рынке, что вызывает обсуждения среди участников энергорынка.
  • В преддверии зимы продолжаются работы по увеличению генерирующей мощности и подготовке энергообъектов в Украине.

Что известно о возврате к графикам почасовых отключений света

Величко отметил, что уже на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Украине должно произойти существенное снижение температуры.

В этой связи энергетики вынуждены будут использовать аварийную помощь от соседних стран-партнеров для баланса в энергосистеме.

Но для применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений, — объясняет представитель наблюдательного совета "Центрэнерго".

В Украине уже со следующей недели могут вернуться к отключениям света
Энергетики

Он также добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

Что известно о вероятном росте цен на электроэнергию

При этом Величко подчеркнул, что на фоне похолодания возрастет энергопотребление и в странах ЕС, что приведет к увеличению цен на электроэнергию, в том числе из-за уменьшения доли возобновляемых источников.

По его мнению, это повлияет на возможности коммерческого импорта электроэнергии из-за существующих на спотовом рынке Украины ограничений цены — прайс-кепов.

В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания. Аварийная помощь будет стоить гораздо дороже, — объясняет Величко.

Он также отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду на энергообъектах в Украине продолжаются восстановительные работы, планируется добавить в энергосистему почти 1 ГВт генерирующей мощности.

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