В Полтавской области ввели аварийные отключения света — какая причина
Категория
Украина
Дата публикации

В Полтавской области ввели аварийные отключения света — какая причина

В Полтавской области ввели аварийные отключения света — какая причина
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Источник:  online.ua

23 октября в Полтавской области энергетики ввели аварийные обесточения. Вероятной причиной является аварийное обесточивание.

Главные тезисы

  • Аварийные отключения света в Полтавской области вызваны острым дефицитом мощности и электроэнергии.
  • Применение графика аварийных отключений электроэнергии согласно утвержденной инструкции.
  • Прогнозы аналитиков указывают на продолжение отключений света зимой из-за роста потребления электроэнергии.
  • Зимой ситуация со светом может усугубиться, требуя дополнительных 4 часов отключений по сравнению с предыдущим годом.
  • Отсутствие стабильности в энергосистеме и неизвестности, включая возможные атаки на энергетическую инфраструктуру, создают вызовы для прогнозирования отключений света.

Что известно об аварийных отключениях света на Полтавщине

Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применено ГАО в объеме 30 МВт, — говорится в сообщении.

Как объясняют в облэнерго, отключения осуществляются согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.10.2015 № 654 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 28 января 2016 /28283.

Она предусматривает применение графиков почасовых отключений (ГПО), содержащих 6 очередей с перечнем населенных пунктов и адресов. ГАВ — график аварийных отключений электроэнергии, применяется при возникновении острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией, — констатировали энергетики.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и т.д., подчеркнул эксперт .

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.

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