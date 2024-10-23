В Полтавской области ввели аварийные отключения света — какая причина

23 октября в Полтавской области энергетики ввели аварийные обесточения. Вероятной причиной является аварийное обесточивание.
Главные тезисы
- Аварийные отключения света в Полтавской области вызваны острым дефицитом мощности и электроэнергии.
- Применение графика аварийных отключений электроэнергии согласно утвержденной инструкции.
- Прогнозы аналитиков указывают на продолжение отключений света зимой из-за роста потребления электроэнергии.
- Зимой ситуация со светом может усугубиться, требуя дополнительных 4 часов отключений по сравнению с предыдущим годом.
- Отсутствие стабильности в энергосистеме и неизвестности, включая возможные атаки на энергетическую инфраструктуру, создают вызовы для прогнозирования отключений света.
Что известно об аварийных отключениях света на Полтавщине
Как объясняют в облэнерго, отключения осуществляются согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.10.2015 № 654 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 28 января 2016 /28283.
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.
Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.
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