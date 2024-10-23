В Полтавской области ввели аварийные отключения света — какая причина

Что известно об аварийных отключениях света на Полтавщине

Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применено ГАО в объеме 30 МВт, — говорится в сообщении. Поделиться

Как объясняют в облэнерго, отключения осуществляются согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.10.2015 № 654 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 28 января 2016 /28283.

Она предусматривает применение графиков почасовых отключений (ГПО), содержащих 6 очередей с перечнем населенных пунктов и адресов. ГАВ — график аварийных отключений электроэнергии, применяется при возникновении острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией, — констатировали энергетики. Поделиться

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев. Поделиться

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и т.д., подчеркнул эксперт . Поделиться

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.