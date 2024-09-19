По информации представителей Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, украинцам следует готовиться к тому, что зимой света может не быть до 18 часов в сутки.
Главные тезисы
- Миссия ООН прогнозирует возможные длительные отключения света до 18 часов в сутки в Украине зимой из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
- Проблемы с энергетикой стали второй причиной массового отъезда украинцев за границу летом 2024 года.
- Атаки армии РФ угрожают городским системам отопления и водоснабжения, особенно в Киеве, где 95% жителей используют централизованные системы отопления.
- Важно обеспечить аварийное электроснабжение для предотвращения кризисных ситуаций с теплоснабжением в украинских городах.
- Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины представляют угрозу для водоснабжения, системы отопления и других важных инфраструктурных объектов.
Что известно о вероятном длительном отсутствии света в Украине зимой
Специалисты Миссии ООН в Украине отмечают, что из-за продолжения преступной армией РФ атак по энергетическим объектам в Украине зимой у украинцев может не быть света от 4 до 18 часов в сутки.
Отмечается, что представители Миссии совершили визиты на 7 поврежденных российскими оккупантами украинских электростанций, а также посетили 28 пострадавших в результате вражеских атак населенных пунктов.
Что известно об угрозе системе отопления и водоснабжения в городах из-за атак армии РФ
В ведомстве отметили, что атаки преступной армии РФ по энергоинфраструктуре Украины представляют угрозу водоснабжению и соответствующей инфраструктуре, включая канализацию, соблюдение санитарных норм, систему отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики.
Особо подчеркивается, что ключевые проблемы возникают в городских районах, где большинство жилых домов подключены к централизованной системе отопления и поставке горячей воды.
Представители Миссии ООН подчеркивают, что около 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления в подвалах, а для подачи тепла на верхние этажи здания нужны электрические насосы.
В отчете также говорится, что летом 2024 года проблемы, связанные с энергетикой, были второй по частоте причине, по которой украинцы покидали страну.
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