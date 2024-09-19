В ООН сделали неутешительный прогноз по отключениям света в Украине зимой
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Экономика
Дата публикации

В ООН сделали неутешительный прогноз по отключениям света в Украине зимой

ООН
Энергетик
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По информации представителей Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, украинцам следует готовиться к тому, что зимой света может не быть до 18 часов в сутки.

Главные тезисы

  • Миссия ООН прогнозирует возможные длительные отключения света до 18 часов в сутки в Украине зимой из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
  • Проблемы с энергетикой стали второй причиной массового отъезда украинцев за границу летом 2024 года.
  • Атаки армии РФ угрожают городским системам отопления и водоснабжения, особенно в Киеве, где 95% жителей используют централизованные системы отопления.
  • Важно обеспечить аварийное электроснабжение для предотвращения кризисных ситуаций с теплоснабжением в украинских городах.
  • Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины представляют угрозу для водоснабжения, системы отопления и других важных инфраструктурных объектов.

Что известно о вероятном длительном отсутствии света в Украине зимой

Специалисты Миссии ООН в Украине отмечают, что из-за продолжения преступной армией РФ атак по энергетическим объектам в Украине зимой у украинцев может не быть света от 4 до 18 часов в сутки.

Есть разумные основания полагать, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права, говорится в докладе представителей ММПЧУ.

Украинцев зимой могут ждать длительные отключения света
Энергетики

Отмечается, что представители Миссии совершили визиты на 7 поврежденных российскими оккупантами украинских электростанций, а также посетили 28 пострадавших в результате вражеских атак населенных пунктов.

Что известно об угрозе системе отопления и водоснабжения в городах из-за атак армии РФ

В ведомстве отметили, что атаки преступной армии РФ по энергоинфраструктуре Украины представляют угрозу водоснабжению и соответствующей инфраструктуре, включая канализацию, соблюдение санитарных норм, систему отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики.

Особо подчеркивается, что ключевые проблемы возникают в городских районах, где большинство жилых домов подключены к централизованной системе отопления и поставке горячей воды.

Представители Миссии ООН подчеркивают, что около 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления в подвалах, а для подачи тепла на верхние этажи здания нужны электрические насосы.

Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла, — предупреждают в ММПЧУ.

В отчете также говорится, что летом 2024 года проблемы, связанные с энергетикой, были второй по частоте причине, по которой украинцы покидали страну.

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