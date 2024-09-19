В ООН зробили невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні взимку
Категорія
Економіка
Дата публікації

В ООН зробили невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні взимку

ООН
Енергетик

За інформацією представників Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні, українцям слід готуватись до того, що взимку світла може не бути до 18 годин на добу. 

Головні тези:

  • Українцям радять готуватися до можливого тривалого відключення світла взимку до 18 годин на добу згідно з прогнозом ООН.
  • Атаки злочинної армії РФ на енергетичну інфраструктуру створюють значні загрози для функціонування систем опалення та водопостачання в українських містах.
  • Майже 95% жителів Києва користуються централізованими системами опалення, тому без електропостачання можливі серйозні проблеми з теплопостачанням.
  • Проблеми, пов'язані з енергетикою, стали другою причиною від'їзду українців за кордон у літню пору року.
  • Представники ММПЛУ попереджають про можливі тривалі відключення світла в Україні взимку через атаки на електроенергетичну інфраструктуру.

Що відомо про ймовірну тривалу відсутність світла в Україні взимку

Фахівці Місії ООН в Україні зазначають, що через продовження злочинною армією РФ атак по енергетичних об’єктах в Україні взимку в українців може не бути світла від 4 до 18 годин на добу.

Є розумні підстави вважати, що численні аспекти військової кампанії щодо пошкодження або знищення громадянської інфраструктури України з виробництва та передачі електроенергії та тепла порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права, — йдеться у доповіді представників ММПЛУ.

Українців взимку можуть чекати тривалі відключення світла
Енергетики

Зазначається, що представники Місії здійснили візити на 7 пошкоджених російськими окупантами українських електростанцій, а також відвідали 28 постраждалих внаслідок ворожих атак населених пунктів.

Що відомо про загрозу системі опалення та водопостачання у містах через атаки армії РФ

У відомстві зазначили, що атаки злочинної армії РФ по енергоінфраструктурі України становлять загрозу для водопостачання та відповідної інфраструктури, включаючи каналізацію, дотримання санітарних норм, систему опалення та гарячого водопостачання, громадської охорони здоров'я, освіти та економіки.

Особливо підкреслюється, що ключові проблеми виникають у міських районах, де більшість житлових будинків підключені до централізованої системи опалення та постачання гарячої води.

Представники Місії ООН підкреслюють, що майже 95% жителів Києва користуються централізованими системами опалення у підвалах, а для подачі тепла на верхні поверхи будівлі потрібні електричні насоси.

Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла, — попереджають в ММПЛУ.

У звіті також йдеться, що влітку 2024 року проблеми, пов'язані з енергетикою, були другою за частотою причиною, через яку українці залишали країну.

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