На Полтавщині ввели аварійні відключення світла — яка причина
Категорія
Україна
Дата публікації

На Полтавщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

На Полтавщині ввели аварійні відключення світла — яка причина
Джерело:  online.ua

23 жовтня у Полтавській області енергетики запровадили аварійні знеструмлення. Ймовірною причиною є аварійні знеструмлення.

Головні тези:

  • Приведені аварійні відключення світла на Полтавщині мають відповідну юридичну базу та регламентується відповідними нормативно-правовими актами.
  • Експерти роблять різні прогнози стосовно можливих відключень електроенергії на майбутню зиму: від стабілізаційних до погіршення ситуації порівняно з минулим роком.
  • Наявність протиповітряної оборони та інші чинники роблять прогнозування ситуації в енергосистемі на майбутню зиму більш складною задачею.
  • Взимку очікується погіршення ситуації з електропостачанням, зокрема зі світлом, що може призвести до збільшення тривалості відключень електроенергії.
  • Промислові регіони можуть бути особливо вразливими до аварійних відключень світла через велику кількість промислових підприємств.

Що відомо про аварійні відключення світла на Полтавщині

Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт, — йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в обленерго, відключення здійснюються згідно з "Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", що затверджена Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015 № 654 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 р. за № 153/28283.

Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень (ГПВ), які містять 6 черг з переліком населених пунктів та адрес. ГАВ — графік аварійних відключень електроенергії, застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв’язку з аварійною ситуацією, — констатували енергетики.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.

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