На Полтавщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

23 жовтня у Полтавській області енергетики запровадили аварійні знеструмлення. Ймовірною причиною є аварійні знеструмлення.
Головні тези:
- Приведені аварійні відключення світла на Полтавщині мають відповідну юридичну базу та регламентується відповідними нормативно-правовими актами.
- Експерти роблять різні прогнози стосовно можливих відключень електроенергії на майбутню зиму: від стабілізаційних до погіршення ситуації порівняно з минулим роком.
- Наявність протиповітряної оборони та інші чинники роблять прогнозування ситуації в енергосистемі на майбутню зиму більш складною задачею.
- Взимку очікується погіршення ситуації з електропостачанням, зокрема зі світлом, що може призвести до збільшення тривалості відключень електроенергії.
- Промислові регіони можуть бути особливо вразливими до аварійних відключень світла через велику кількість промислових підприємств.
Що відомо про аварійні відключення світла на Полтавщині
Як пояснюють в обленерго, відключення здійснюються згідно з "Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", що затверджена Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015 № 654 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 р. за № 153/28283.
Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.
Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.
Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.
За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.
Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.
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