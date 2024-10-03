У трьох областях України ввели аварійні відключення світла — де саме
Категорія
Україна
Дата публікації

У трьох областях України ввели аварійні відключення світла — де саме

У трьох областях України ввели аварійні відключення світла — де саме
Джерело:  Укренерго

3 жовтня у трьох областях України через обстріли РФ ввели аварійні графіки відключення світла. Мова йде про Сумський, Харківський й Полтавський регіони.

Головні тези:

  • У Харківській та Полтавській областях введені аварійні відключення світла через обстріли, щоб уникнути перевантаження обладнання.
  • У Сумах та Сумському районі також діють аварійні відключення електроенергії.
  • Споживання електроенергії в Україні зростає, що призводить до введення аварійних відключень для забезпечення безпеки.
  • Російські обстріли та терористичні акти спричинили знеструмлення в восьми областях України, включаючи Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Одеську та інші.
  • Живлення відновлюється поступово у багатьох постраждалих областях після атак на енергооб'єкти.

Як діятимуть аварійні відключення світла

Як повідомили в “Укренерго”, у частині Харківської та Полтавської областей 3 жовтня запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Відключення запровадили в результаті обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання  та зниження напруги в мережах обленерго з 10:15.

Аварійні відключення, згідно з повідомленням АТ "Сумиобленерго" діють також у Сумах, а також Сумському районі області.

Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації... Пам’ятаємо про причину такої ситуації — це терористичні акти російської армії, — додали в "Сумиобленерго".

В “Укренерго” зазначили, що в Україні зростає споживання електроенергії. 3 жовтня його рівень станом на 9:30, був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня — у середу.  А 2 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 1 жовтня.

Росія атакувала енергообʼєкти у восьми областях

Як повідомили в Міненерго, через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Зокрема:

  • У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця (були збої у русі потягів). Живлення частково відновлено. 

    У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох областях, залізниця (були порушення руху потягів) та шахти. Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено.

  • У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області — знеструмлювалась залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

  • У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні знову вимикатимуть світло — в яких областях та коли
ДТЕК
В Україні знову вимикатимуть світло — в яких областях та коли
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ масовано атакувала "шахедами" Суми — у місті перебої зі світлом та водою
Сумська ОВА
РФ масовано атакувала "шахедами" Суми — у місті перебої зі світлом та водою
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН зробили невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні взимку
ООН
Енергетик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?