У трьох областях України ввели аварійні відключення світла — де саме

3 жовтня у трьох областях України через обстріли РФ ввели аварійні графіки відключення світла. Мова йде про Сумський, Харківський й Полтавський регіони.
Головні тези:
- У Харківській та Полтавській областях введені аварійні відключення світла через обстріли, щоб уникнути перевантаження обладнання.
- У Сумах та Сумському районі також діють аварійні відключення електроенергії.
- Споживання електроенергії в Україні зростає, що призводить до введення аварійних відключень для забезпечення безпеки.
- Російські обстріли та терористичні акти спричинили знеструмлення в восьми областях України, включаючи Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Одеську та інші.
- Живлення відновлюється поступово у багатьох постраждалих областях після атак на енергооб'єкти.
Як діятимуть аварійні відключення світла
Як повідомили в “Укренерго”, у частині Харківської та Полтавської областей 3 жовтня запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Відключення запровадили в результаті обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго з 10:15.
Аварійні відключення, згідно з повідомленням АТ "Сумиобленерго" діють також у Сумах, а також Сумському районі області.
В “Укренерго” зазначили, що в Україні зростає споживання електроенергії. 3 жовтня його рівень станом на 9:30, був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня — у середу. А 2 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 1 жовтня.
Росія атакувала енергообʼєкти у восьми областях
Як повідомили в Міненерго, через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Зокрема:
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця (були збої у русі потягів). Живлення частково відновлено.
У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох областях, залізниця (були порушення руху потягів) та шахти. Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено.
У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області — знеструмлювалась залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.
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