В Україні знову вимикатимуть світло — в яких областях та коли
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні знову вимикатимуть світло — в яких областях та коли

ДТЕК
В Україні знову вимикатимуть світло — в яких областях та коли

12 вересня у Києві та низці областей України повернуть стабілізаційні відключення світла. Обмеження почнуть діяти з 13:00.

Головні тези:

  • На 12 вересня заплановані стабілізаційні відключення світла в Києві та областях, таких як Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька.
  • Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень підкреслює, що ймовірно у зимовий період ситуація з відключеннями світла не покращиться.
  • Експерти вказують на необхідність удосконалення енергетичної інфраструктури та врахування можливих загроз для прогнозування ситуації на майбутню зиму.
  • За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, прогнозування ситуації у енергосистемі на зиму є складним завданням через багато невідомостей.
  • Взимку можуть очікуватися значні обмеження у постачанні електроенергії, але точний сценарій буде залежати від численних факторів, включаючи можливість ремонту та захисту енергетичної інфраструктури.

В яких областях вимикатимуть світло 12 вересня

Як зазначається, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводять графіки стабілізаційних відключень.

За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень.

Зазначається, що про зміни обов'язково повідомлять

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

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