В Украине снова будут выключать свет — в каких областях и когда

12 сентября в Киеве и ряде областей Украины вернут стабилизационные отключения света. Ограничения начнут действовать с 13:00.
Главные тезисы
- 12 сентября в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будет действовать график стабилизационных отключений света с 13:00 до 23:00.
- Аналитики предсказывают продолжение проблем с электроснабжением на предстоящую зиму, поскольку рост потребления не компенсируется увеличением генерации электроэнергии.
- Директор Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает сложности прогнозирования энергетической ситуации на зиму из-за неопределенных факторов, таких как возможные атаки на энергетическую инфраструктуру.
- Ситуация со светом зимой планируется почти как в июле, но с дополнительными около 4 часами отключений, согласно экспертным оценкам.
В каких областях будут выключать свет 12 сентября
Как отмечается, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях вводится график стабилизационных отключений.
По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений.
Отмечается, что об изменениях обязательно сообщат
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
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