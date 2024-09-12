В Украине снова будут выключать свет — в каких областях и когда

12 сентября в Киеве и ряде областей Украины вернут стабилизационные отключения света. Ограничения начнут действовать с 13:00.

В каких областях будут выключать свет 12 сентября

Как отмечается, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях вводится график стабилизационных отключений.

По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений.

Отмечается, что об изменениях обязательно сообщат

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев. Поделиться

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт. Поделиться

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.