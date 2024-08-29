При каких условиях будут выключать свет зимой — объяснение Укрэнерго

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что зимой возможны отключения электроэнергии. Однако при теплой погоде свет могут не выключать.
Главные тезисы
- В Украине возможны отключения электроэнергии зимой при температуре -10 и более, когда балансировка энергосистемы становится сложной.
- Укрэнерго прорабатывает различные сценарии и готовится к ним, но при теплой погоде отключения света могут не произойти.
- Строительство новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС и восстановление разрушенных энергообъектов приоритеты в обеспечении энергетической безопасности Украины.
- План энергетической безопасности в условиях сложной зимы разработан с участием западных партнеров, а строительство новых атомных блоков поддержано США.
В "Укрэнерго" дали прогноз по свету на зиму
Как отметил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, в "Укрэнерго" всегда просчитывают самые плохие сценарии и готовятся к ним.
Однако глава Укрэнерго предупредил о проблемах зимой. Кудрицкий убежден, что на следующую зиму нас ждет много испытаний.
По его словам, в "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, особенно при атаках энергосистемы.
Глава "Укрэнерго" также рассказал, что недавно был установлен производственный рекорд.
Украина подготовила план энергетической безопасности в условиях сложной зимы
При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.
Авторы материала отмечают, что приоритетом Украины остается максимальное восстановление разрушенных преступной армией РФ энергообъектов.
Правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Пока он ждет рассмотрения в сессионном зале.
Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.
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