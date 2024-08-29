При каких условиях будут выключать свет зимой — объяснение Укрэнерго
Категория
Украина
Дата публикации

При каких условиях будут выключать свет зимой — объяснение Укрэнерго

При каких условиях будут выключать свет зимой — объяснение Укрэнерго
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Источник:  BBC

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что зимой возможны отключения электроэнергии. Однако при теплой погоде свет могут не выключать.

Главные тезисы

  • В Украине возможны отключения электроэнергии зимой при температуре -10 и более, когда балансировка энергосистемы становится сложной.
  • Укрэнерго прорабатывает различные сценарии и готовится к ним, но при теплой погоде отключения света могут не произойти.
  • Строительство новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС и восстановление разрушенных энергообъектов приоритеты в обеспечении энергетической безопасности Украины.
  • План энергетической безопасности в условиях сложной зимы разработан с участием западных партнеров, а строительство новых атомных блоков поддержано США.

В "Укрэнерго" дали прогноз по свету на зиму

Как отметил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, в "Укрэнерго" всегда просчитывают самые плохие сценарии и готовятся к ним.

Поэтому, скажем так, при тёплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно, — пояснил Кудрицкий.

Однако глава Укрэнерго предупредил о проблемах зимой. Кудрицкий убежден, что на следующую зиму нас ждет много испытаний.

Энергетиков, прежде всего, предстоит много испытаний. Наши силы ПВО тоже возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-нибудь апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута, — добавил Кудрицкий.

По его словам, в "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, особенно при атаках энергосистемы.

Глава "Укрэнерго" также рассказал, что недавно был установлен производственный рекорд.

Мы демонтировали, перевезли, установили, залили масло, подключили, опробовали огромный магистральный трансформатор за 20 дней. И это мы сделали своими силами, силами бригад "Укрэнерго". Такой трансформатор заживляет 200-300 тысяч семей, — рассказал глава "Укрэнерго".

Украина подготовила план энергетической безопасности в условиях сложной зимы

При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.

Авторы материала отмечают, что приоритетом Украины остается максимальное восстановление разрушенных преступной армией РФ энергообъектов.

Мы пытаемся, конечно, отремонтировать каждый отремонтированный объект, добавить в систему дополнительную генерацию, — объясняет глава Минэнерго Герман Галущенко.

Правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Пока он ждет рассмотрения в сессионном зале.

Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.

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