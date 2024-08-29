За яких умов вимикатимуть світло взимку — пояснення Укренерго
Категорія
Україна
Дата публікації

За яких умов вимикатимуть світло взимку — пояснення Укренерго

За яких умов вимикатимуть світло взимку — пояснення Укренерго
Джерело:  BBC

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що зимою можливі відключення електроенергії. Проте за умови теплої погоди світло можуть не вимикати.

Головні тези:

  • Укренерго надає пояснення щодо можливості відключення електроенергії взимку в Україні.
  • При температурі -10 вимкнення енергії може стати можливим для балансування енергосистеми.
  • Україна долучає всі зусилля для максимального відновлення енергооб’єктів та додаткової генерації електроенергії.
  • Ухвалений проєкт закону про завершення будівництва атомних блоків Хмельницької АЕС сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України.
  • Публічну підтримку України у будівництві нових атомних блоків висловили США, що свідчить про міжнародну допомогу у забезпеченні стабільності енергопостачання країни.

В "Укренерго" дали прогноз по світлу на зиму

Як зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький, в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них.

Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо, — пояснив Кудрицький.

Проте голова Укренерго попередив про проблеми взимку. Кудрицький переконаний, що наступної зими нас чекає багато випробувань.

Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту, — додав Кудрицький.

За його словами, в "Укренерго "навчилися протидіяти тактиці ворога, особливо при атаках енергосистеми.

Голова “Укренерго” також розповів, що нещодавно було встановлено виробничий рекорд.

Ми демонтували, перевезли, встановили, залили масло, підключили, опробували величезний магістральний трансформатор за 20 днів. І це ми зробили своїми силами, силами бригад "Укренерго". Такий трансформатор заживлює 200-300 тисяч сімей, — розповів голова "Укренерго".

Україна підготувала план енергетичної безпеки в умовах складної зими

Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.

Автори матеріалу зазначають, що пріоритетом України залишається максимальне відновлення зруйнованих злочинною армією РФ енергооб’єктів.

Ми намагаємося, звичайно, відремонтувати кожен об’єкт, який можна відремонтувати, додати в систему додаткову генерацію, — пояснює глава Міненерго Герман Галущенко.

Уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції. Пізніше проєкт схвалив парламентський комітет. Наразі він чекає на розгляд у сесійній залі.

Намір України будувати додаткові атомні блоки публічно підтримали США в особі спеціального представника з питань відновлення країни Пенні Пріцкер.

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