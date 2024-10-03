В трех областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно
Категория
Украина
Дата публикации

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно
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Источник:  Укрэнерго

3 октября в трех областях Украины из-за обстрелов РФ ввели аварийные графики отключения света. Речь идет о Сумском, Харьковском и Полтавском регионах.

Главные тезисы

  • В результате обстрелов Россией в трех областях Украины - Сумской, Харьковской и Полтавской, были введены аварийные отключения электроэнергии.
  • Аварийные отключения проводятся для предотвращения перегрузки оборудования и снижения напряжения в энергосетях.
  • Российские обстрелы также были зафиксированы восьми прочих областях Украины, приводя к обесточиванию и разрушениям в энергообъектах.
  • Минэнерго сообщило об обесточивании воздушных линий, железных дорог и бытовых потребителей в результате боевых действий в нескольких областях.
  • Энергетики принимают меры по ликвидации аварийной ситуации и поэтапному восстановлению энергоснабжения на пострадавших территориях.

Как будут действовать аварийные отключения света

Как сообщили в Укрэнерго, в части Харьковской и Полтавской областей 3 октября введены аварийные отключения электроэнергии.

Отключение ввели в результате обстрелов для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго с 10:15.

Аварийные отключения, согласно сообщению АО "Сумыоблэнерго", действуют также в Сумах, а также Сумском районе области.

Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации... Помним о причине такой ситуации — это террористические акты российской армии, — добавили в "Сумыоблэнерго".

В Укрэнерго отметили, что в Украине растет потребление электроэнергии. 3 октября его уровень по состоянию на 9:30 был на 1,5% выше, чем в предыдущий день — в среду. А 2 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% больше, чем в предыдущий рабочий день — во вторник, 1 октября.

Россия атаковала энергообъекты в восьми областях

Как сообщили в Минэнерго, из-за российских обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В частности:

  • В Днепропетровской области в результате обстрела отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Питание частично восстановлено.

    В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивалось несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух областях, железная дорога (были нарушения движения поездов) и шахты. Всего на момент инцидента в шахтах находились 532 работника. Питание возобновлено.

  • В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций. В Киевской области в результате повреждений обесточивались бытовые потребители, в Одесской области — обесточивалась железная дорога (были нарушения в движении поездов) и бытовые потребители. Питание частично восстановлено.

  • В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточены 344 абонента.

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