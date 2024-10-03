В трех областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно

3 октября в трех областях Украины из-за обстрелов РФ ввели аварийные графики отключения света. Речь идет о Сумском, Харьковском и Полтавском регионах.
Главные тезисы
- В результате обстрелов Россией в трех областях Украины - Сумской, Харьковской и Полтавской, были введены аварийные отключения электроэнергии.
- Аварийные отключения проводятся для предотвращения перегрузки оборудования и снижения напряжения в энергосетях.
- Российские обстрелы также были зафиксированы восьми прочих областях Украины, приводя к обесточиванию и разрушениям в энергообъектах.
- Минэнерго сообщило об обесточивании воздушных линий, железных дорог и бытовых потребителей в результате боевых действий в нескольких областях.
- Энергетики принимают меры по ликвидации аварийной ситуации и поэтапному восстановлению энергоснабжения на пострадавших территориях.
Как будут действовать аварийные отключения света
Как сообщили в Укрэнерго, в части Харьковской и Полтавской областей 3 октября введены аварийные отключения электроэнергии.
Отключение ввели в результате обстрелов для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго с 10:15.
Аварийные отключения, согласно сообщению АО "Сумыоблэнерго", действуют также в Сумах, а также Сумском районе области.
В Укрэнерго отметили, что в Украине растет потребление электроэнергии. 3 октября его уровень по состоянию на 9:30 был на 1,5% выше, чем в предыдущий день — в среду. А 2 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% больше, чем в предыдущий рабочий день — во вторник, 1 октября.
Россия атаковала энергообъекты в восьми областях
Как сообщили в Минэнерго, из-за российских обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В частности:
В Днепропетровской области в результате обстрела отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Питание частично восстановлено.
В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивалось несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух областях, железная дорога (были нарушения движения поездов) и шахты. Всего на момент инцидента в шахтах находились 532 работника. Питание возобновлено.
В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций. В Киевской области в результате повреждений обесточивались бытовые потребители, в Одесской области — обесточивалась железная дорога (были нарушения в движении поездов) и бытовые потребители. Питание частично восстановлено.
В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточены 344 абонента.
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