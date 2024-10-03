В трех областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно

В Днепропетровской области в результате обстрела отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Питание частично восстановлено.

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивалось несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух областях, железная дорога (были нарушения движения поездов) и шахты. Всего на момент инцидента в шахтах находились 532 работника. Питание возобновлено.