В двух областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно
Категория
Украина
Дата публикации

В двух областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно

В двух областях Украины ввели аварийные отключения света — где именно
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Источник:  online.ua

28 октября в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света.

Главные тезисы

  • В Сумской и Полтавской областях Украины ввели аварийные отключения света, затронув несколько районов.
  • Аналитики предсказывают продолжение отключений света зимой из-за дисбаланса между генерацией и потреблением электроэнергии.
  • Эксперты не исключают возможности длительных отключений света в различных регионах из-за трудности прогнозирования ситуации в энергосистеме.
  • Прошлой зимой некоторые регионы испытали отсутствие света на протяжении 8-12 часов, особенно в промышленных зонах.

Что известно об аварийных отключениях в Сумской и Полтавской областях

Как отмечается, по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

С 9.00 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).

Также в Полтавской области утром 28 октября аварийные отключения были внедрены на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и т.д., подчеркнул эксперт .

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.

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