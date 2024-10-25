В Запорожской области света зимой может не быть ― Федоров

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждает жителей региона о том, что зима в этом году для них может пройти вообще без электричества ― к этому нужно готовиться.

Ситуация со светом в Запорожской области может существенно ухудшиться

Журналисты поинтересовались у Федорова, чего ждать Запорожью и подконтрольная часть области. По его словам, нужно готовиться к худшему сценарию, а именно к тому, что электричества не будет вообще.

Может быть, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к самому худшему. Будет лучше — будет супер, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, указано, что в Запорожье может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций.

Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и другой, — объяснил Иван Федоров. Поделиться

Если затрагивать тему теплоснабжения, то на все большие котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. В декабре они уже будут работать.

Федоров объяснил, почему произошла задержка

По его словам, одна из ключевых причин заключается в том, что мы живем в огромной стране, где есть большой спрос на когенерационные установки.

Ни производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И тоже у нас денег нет, — подчеркнул глава ОВА. Поделиться

Он также добавил, что власти постоянно по этому поводу обращаются к союзникам, чтобы они приобрели когенерационные установки.

Наши партнеры нас финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет месяц. Так что мы зарезервируем это, — пообещал Федоров. Поделиться

Следует также отметить, что в школах и больницах уже есть генераторы, которые обеспечат электроснабжение для образовательного процесса и оказание медпомощи.