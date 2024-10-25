В Запорожской области света зимой может не быть ― Федоров

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждает жителей региона о том, что зима в этом году для них может пройти вообще без электричества ― к этому нужно готовиться.
Главные тезисы
- Жителей области призывают готовиться к худшему сценарию.
- Задержки в установке когенерационных установок связаны с огромным спросом и ограничениями, но планируется их быстрое подключение.
- Наличие генераторов в школах и больницах гарантирует продление образовательного процесса и медицинской помощи независимо от электроснабжения.
Ситуация со светом в Запорожской области может существенно ухудшиться
Журналисты поинтересовались у Федорова, чего ждать Запорожью и подконтрольная часть области. По его словам, нужно готовиться к худшему сценарию, а именно к тому, что электричества не будет вообще.
Кроме того, указано, что в Запорожье может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций.
Если затрагивать тему теплоснабжения, то на все большие котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. В декабре они уже будут работать.
Федоров объяснил, почему произошла задержка
По его словам, одна из ключевых причин заключается в том, что мы живем в огромной стране, где есть большой спрос на когенерационные установки.
Он также добавил, что власти постоянно по этому поводу обращаются к союзникам, чтобы они приобрели когенерационные установки.
Следует также отметить, что в школах и больницах уже есть генераторы, которые обеспечат электроснабжение для образовательного процесса и оказание медпомощи.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-