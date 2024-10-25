У Запорізькій області світла взимку може не бути ― Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запорізькій області світла взимку може не бути ― Федоров

Ситуація зі світло у Запорізькій області може суттєво погіршитися
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджає мешканців регіону про те, що цьогорічна зима для них може минути взагалі без електрики ― до цього потрібно готуватися.

Головні тези:

  • Мешканців області закликають готуватися до найгіршого сценарію.
  • Затримки у встановленні когенераційних установок пов'язані з величезним попитом та фінансовими обмеженнями, але планується їх швидке підключення.
  • Наявність генераторів в школах і лікарнях гарантує продовження освітнього процесу та медичної допомоги незалежно від електропостачання.

Ситуація зі світлом у Запорізькій області може суттєво погіршитися

Журналісти поцікавилися у Федорова, чого очікувати мешканцям Запоріжжя та підконтрольної частини області. За його словами, потрібно готуватися до найгіршого сценарію, а конкретно до того, що електрики не буде взагалі.

Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер, — наголосив він.

Окрім того, наголошується, що у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий, — пояснив Іван Федоров.

Якщо торкатися теми теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. У грудні вони вже будуть працювати.

Федоров пояснив, чому сталася затримка

За його словами, одна з ключових причин полягає в тому, що ми живемо у величезній країні, де є шалений попит на когенераційні установки.

Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає, — наголосив глава ОВА.

Він також додав, що влада постійно з цього приводу звертається до союзників щоб вони придбали когенераційні установки.

Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це, — пообіцяв Федоров.

Варто також зазначити, що в школах і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.

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