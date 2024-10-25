У Запорізькій області світла взимку може не бути ― Федоров

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджає мешканців регіону про те, що цьогорічна зима для них може минути взагалі без електрики ― до цього потрібно готуватися.
Головні тези:
- Мешканців області закликають готуватися до найгіршого сценарію.
- Затримки у встановленні когенераційних установок пов'язані з величезним попитом та фінансовими обмеженнями, але планується їх швидке підключення.
- Наявність генераторів в школах і лікарнях гарантує продовження освітнього процесу та медичної допомоги незалежно від електропостачання.
Ситуація зі світлом у Запорізькій області може суттєво погіршитися
Журналісти поцікавилися у Федорова, чого очікувати мешканцям Запоріжжя та підконтрольної частини області. За його словами, потрібно готуватися до найгіршого сценарію, а конкретно до того, що електрики не буде взагалі.
Окрім того, наголошується, що у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.
Якщо торкатися теми теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. У грудні вони вже будуть працювати.
Федоров пояснив, чому сталася затримка
За його словами, одна з ключових причин полягає в тому, що ми живемо у величезній країні, де є шалений попит на когенераційні установки.
Він також додав, що влада постійно з цього приводу звертається до союзників щоб вони придбали когенераційні установки.
Варто також зазначити, що в школах і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.
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