У Запорізькій області світла взимку може не бути ― Федоров

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджає мешканців регіону про те, що цьогорічна зима для них може минути взагалі без електрики ― до цього потрібно готуватися.

Ситуація зі світлом у Запорізькій області може суттєво погіршитися

Журналісти поцікавилися у Федорова, чого очікувати мешканцям Запоріжжя та підконтрольної частини області. За його словами, потрібно готуватися до найгіршого сценарію, а конкретно до того, що електрики не буде взагалі.

Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер, — наголосив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий, — пояснив Іван Федоров. Поширити

Якщо торкатися теми теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. У грудні вони вже будуть працювати.

Федоров пояснив, чому сталася затримка

За його словами, одна з ключових причин полягає в тому, що ми живемо у величезній країні, де є шалений попит на когенераційні установки.

Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає, — наголосив глава ОВА. Поширити

Він також додав, що влада постійно з цього приводу звертається до союзників щоб вони придбали когенераційні установки.

Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це, — пообіцяв Федоров. Поширити

Варто також зазначити, що в школах і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.