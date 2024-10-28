У двох областях України запровадили аварійні відключення світла — де саме

28 жовтня у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла.
Головні тези:
- У Сумській та Полтавській областях України запровадили аварійні відключення світла на певних територіях.
- Аналітики не виключають продовження аварійних відключень у майбутньому зимі.
- За словами експертів, ситуація зі світлом може залишатися напруженою через збільшення споживання електроенергії.
- З початком холодів в Україні можливі значні перебої у електропостачанні, особливо в промислових регіонах.
Що відомо про аварійні відключення у Сумській та Полтавській областях
Як зазначається, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.
З 9:00 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).
Також у Полтавській області зранку 28 жовтня аварійні відключення впровадили на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області.
Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.
Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.
Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.
За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.
Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.
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