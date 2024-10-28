У двох областях України запровадили аварійні відключення світла — де саме
Категорія
Україна
Дата публікації

У двох областях України запровадили аварійні відключення світла — де саме

У двох областях України запровадили аварійні відключення світла — де саме
Джерело:  online.ua

28 жовтня у Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла.

Головні тези:

  • У Сумській та Полтавській областях України запровадили аварійні відключення світла на певних територіях.
  • Аналітики не виключають продовження аварійних відключень у майбутньому зимі.
  • За словами експертів, ситуація зі світлом може залишатися напруженою через збільшення споживання електроенергії.
  • З початком холодів в Україні можливі значні перебої у електропостачанні, особливо в промислових регіонах.

Що відомо про аварійні відключення у Сумській та Полтавській областях

Як зазначається, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

З 9:00 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Також у Полтавській області зранку 28 жовтня аварійні відключення впровадили на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області. 

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.

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