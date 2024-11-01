За словами члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка, в Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки погодинних відключень світла.

Що відомо про повернення до графіків погодинних відключень світла

Величко зазначив, що вже з наступного тижня, за прогнозами синоптиків, в Україні має відбутись суттєве зниження температури.

У зв’язку з цим енергетики змушені будуть використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн-партнерів для балансу в енергосистемі.

Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень, — пояснює представник наглядової ради “Центренерго”. Поширити

Енергетики

Він також додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Що відомо про ймовірне зростання цін на електроенергію

При цьому Величко підкреслив, що на тлі похолодання зросте енергоспоживання і у країнах ЄС, що призведе до збільшення цін на електроенергію, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел

На його думку, це вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії через існуючі на спотовому ринку України обмеження ціни — прайс-кепи.

Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче, — пояснює Величко. Поширити

Він також зазначив, що наразі у рамках підготовки до зимового періоду на енергооб’єктах в Україні тривають відновлювальні роботи, планується додати до енергосистеми майже 1 ГВт генеруючої потужності.