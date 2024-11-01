В Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки відключень світла
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки відключень світла

Енергосистема
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

За словами члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка, в Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки погодинних відключень світла. 

Головні тези:

  • З наступного тижня в Україні можуть повернутись графіки погодинних відключень світла через очікуване зниження температури.
  • Підвищення споживання електроенергії призведе до можливого зростання цін на електроенергію в Україні та країнах ЄС.
  • Підготовка енергосистеми до зимового періоду включає відновлювальні роботи та додавання генеруючої потужності до енергосистеми.
  • Необхідне підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії для забезпечення доступності комерційного імпорту електроенергії.
  • Планується використання аварійної допомоги від сусідніх країн-партнерів для балансу в енергосистемі, якщо не вдасться витримати баланс НЕК "Укренерго".

Що відомо про повернення до графіків погодинних відключень світла

Величко зазначив, що вже з наступного тижня, за прогнозами синоптиків, в Україні має відбутись суттєве зниження температури.

У зв’язку з цим енергетики змушені будуть використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн-партнерів для балансу в енергосистемі.

Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень, — пояснює представник наглядової ради “Центренерго”.

В Україні вже з наступного тижня можуть повернутись до відключень світла
Енергетики

Він також додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Що відомо про ймовірне зростання цін на електроенергію

При цьому Величко підкреслив, що на тлі похолодання зросте енергоспоживання і у країнах ЄС, що призведе до збільшення цін на електроенергію, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел

На його думку, це вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії через існуючі на спотовому ринку України обмеження ціни — прайс-кепи.

Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче, — пояснює Величко.

Він також зазначив, що наразі у рамках підготовки до зимового періоду на енергооб’єктах в Україні тривають відновлювальні роботи, планується додати до енергосистеми майже 1 ГВт генеруючої потужності.

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