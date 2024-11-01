За словами члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка, в Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки погодинних відключень світла.
Головні тези:
- З наступного тижня в Україні можуть повернутись графіки погодинних відключень світла через очікуване зниження температури.
- Підвищення споживання електроенергії призведе до можливого зростання цін на електроенергію в Україні та країнах ЄС.
- Підготовка енергосистеми до зимового періоду включає відновлювальні роботи та додавання генеруючої потужності до енергосистеми.
- Необхідне підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії для забезпечення доступності комерційного імпорту електроенергії.
- Планується використання аварійної допомоги від сусідніх країн-партнерів для балансу в енергосистемі, якщо не вдасться витримати баланс НЕК "Укренерго".
Що відомо про повернення до графіків погодинних відключень світла
Величко зазначив, що вже з наступного тижня, за прогнозами синоптиків, в Україні має відбутись суттєве зниження температури.
У зв’язку з цим енергетики змушені будуть використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн-партнерів для балансу в енергосистемі.
Він також додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.
Що відомо про ймовірне зростання цін на електроенергію
При цьому Величко підкреслив, що на тлі похолодання зросте енергоспоживання і у країнах ЄС, що призведе до збільшення цін на електроенергію, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел
На його думку, це вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії через існуючі на спотовому ринку України обмеження ціни — прайс-кепи.
Він також зазначив, що наразі у рамках підготовки до зимового періоду на енергооб’єктах в Україні тривають відновлювальні роботи, планується додати до енергосистеми майже 1 ГВт генеруючої потужності.
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