У ЗСУ спрогнозували новий наступ Росії на фронті. Де саме
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ спрогнозували новий наступ Росії на фронті. Де саме

Окупанти
Джерело:  Sky News

Російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.

Головні тези:

  • Російські війська можуть незабаром розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області.
  • ЗСУ підтвердили просування ворога на південному фронті та загрозу наступу російських військ.
  • Інформація про взяття селища Левадне російськими військами підкреслює загрозу для мирного населення в регіоні.

Росія планує наступ на півдні Запорізької області

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.

Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.

Ситуація на фронті у Запорізькій області

У жовтні у медіа з'явилася інформація, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю над Запоріжжям.

Нещодавно у мережі з'явилась інформація про взяття під контроль російськими військами селища Левадне у Запорізькій області. У ЗСУ підтвердили просування ворога на тому напрямку.

До того ж військові попередили про загрозу на південному фронті. Окупанти можуть розпочати наступальні дії й в межах Запорізької області.

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