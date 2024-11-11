У ЗСУ спрогнозували новий наступ Росії на фронті. Де саме

Російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.
Головні тези:
- Російські війська можуть незабаром розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області.
- ЗСУ підтвердили просування ворога на південному фронті та загрозу наступу російських військ.
- Інформація про взяття селища Левадне російськими військами підкреслює загрозу для мирного населення в регіоні.
Росія планує наступ на півдні Запорізької області
Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За словами Волошина, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.
Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.
Ситуація на фронті у Запорізькій області
У жовтні у медіа з'явилася інформація, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю над Запоріжжям.
Нещодавно у мережі з'явилась інформація про взяття під контроль російськими військами селища Левадне у Запорізькій області. У ЗСУ підтвердили просування ворога на тому напрямку.
До того ж військові попередили про загрозу на південному фронті. Окупанти можуть розпочати наступальні дії й в межах Запорізької області.
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