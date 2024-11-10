РФ зібрала 50 тис солдатів для наступу у Курській області — що відомо

Росія зібрала угруповання з 50 тис військовослужбовців, включаючи солдатів КНДР. Зокрема вони готуються до наступу на українські позиції.

Що відомо про плани Росії у Курській області

За інформацією видання, яке посилається на американських та українських чиновників, російські війська готуються розпочати наступ у Курській області.

Згідно з останньою оцінкою США, Росія накопичила достатньо сил для тиску на кількох фронтах одночасно, не зменшуючи чисельності військ на сході України.

Американські чиновники зазначають, що масштабного наступу в Курській області поки не розпочато. Українські чиновники очікують на атаку за участі північнокорейських військових найближчими днями.

Наразі північнокорейські солдати проходять навчання з російськими силами на заході Курської області.

За словами американських джерел, Росія навчає військових КНДР артилерійській стрільбі, основам піхотної тактики та навичкам розчищення траншей. Українські джерела зазначають, що сили КНДР поділені на штурмові підрозділи та підрозділи підтримки. Поширити

Американські чиновники вважають, що витіснити українські війська з Курської області буде складно, а російські та північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат, схожих до тих, які окупанти зазнали на сході України.

Що відомо про переміщення солдатів КНДР

Згідно з даними української розвідки, 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж" поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.

Окрім того, наголошується, що у водія вантажівки, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

З нового радіоперехоплення ГУР стає відомо, що штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

Нагадаємо, 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.