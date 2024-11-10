РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области — что известно

Россия собрала группировку из 50 тыс военнослужащих, включая солдат КНДР. В частности, они готовятся к наступлению на украинские позиции.
Главные тезисы
- Россия готовится к наступлению в Курской области из 50 тыс. военнослужащих, включая солдат КНДР.
- Американские и украинские чиновники наблюдают за готовностью российских войск к наступлению и высказывают обоснованные предположения о масштабах этих действий.
- Участие северокорейских войск в учениях и подготовке боевых действий на востоке России становится свидетельством важных изменений в геополитических союзах.
- КНДР отправила в Россию тысячи военных для поддержки российских сил в войне против Украины, что может отразиться на сложных военных сценариях.
- Прогнозируется, что вытеснение украинских войск из Курской области может встретить сопротивление и спровоцировать серьезные потери российских и северокорейских сил.
Что известно о планах России в Курской области
По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.
Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.
Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.
Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.
Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.
Что известно о перемещении солдат КНДР
Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженными северокорейскими военными.
Кроме того, отмечается, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.
Из нового радиоперехвата ГУР становится известно, что штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг.
Напомним, 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
23 октября официальный Сеул предупредил, что КНДР отправила в Россию 3000 военных для поддержки армии РФ на войне против Украины.
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