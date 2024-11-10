РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области — что известно

Россия собрала группировку из 50 тыс военнослужащих, включая солдат КНДР. В частности, они готовятся к наступлению на украинские позиции.

Что известно о планах России в Курской области

По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.

Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.

Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.

Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских источников, Россия учит военных КНДР артиллерийской стрельбе, основам пехотной тактики и навыкам расчистки траншей. Украинские источники отмечают, что силы КНДР поделены на штурмовые подразделения и подразделения поддержки. Поделиться

Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.

Что известно о перемещении солдат КНДР

Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженными северокорейскими военными.

Кроме того, отмечается, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Из нового радиоперехвата ГУР становится известно, что штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг.

Напомним, 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.