РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области — что известно

РФ собрала 50 тыс солдат для наступления в Курской области — что известно
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Источник:  The New York Times

Россия собрала группировку из 50 тыс военнослужащих, включая солдат КНДР. В частности, они готовятся к наступлению на украинские позиции.

Главные тезисы

  • Россия готовится к наступлению в Курской области из 50 тыс. военнослужащих, включая солдат КНДР.
  • Американские и украинские чиновники наблюдают за готовностью российских войск к наступлению и высказывают обоснованные предположения о масштабах этих действий.
  • Участие северокорейских войск в учениях и подготовке боевых действий на востоке России становится свидетельством важных изменений в геополитических союзах.
  • КНДР отправила в Россию тысячи военных для поддержки российских сил в войне против Украины, что может отразиться на сложных военных сценариях.
  • Прогнозируется, что вытеснение украинских войск из Курской области может встретить сопротивление и спровоцировать серьезные потери российских и северокорейских сил.

Что известно о планах России в Курской области

По информации издания, ссылающегося на американских и украинских чиновников, российские войска готовятся начать наступление в Курской области.

Согласно последней оценке США Россия накопила достаточно сил для давления на нескольких фронтах одновременно, не уменьшая численности войск на востоке Украины.

Американские чиновники отмечают, что масштабного наступления в Курской области пока не начато. Украинские чиновники ожидают атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.

Северокорейские солдаты проходят обучение с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских источников, Россия учит военных КНДР артиллерийской стрельбе, основам пехотной тактики и навыкам расчистки траншей. Украинские источники отмечают, что силы КНДР поделены на штурмовые подразделения и подразделения поддержки.

Американские чиновники считают, что вытеснить украинские войска из Курской области будет сложно, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, похожие на те, которые оккупанты понесли на востоке Украины.

Что известно о перемещении солдат КНДР

Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженными северокорейскими военными.

Кроме того, отмечается, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Из нового радиоперехвата ГУР становится известно, что штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг.

Напомним, 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

23 октября официальный Сеул предупредил, что КНДР отправила в Россию 3000 военных для поддержки армии РФ на войне против Украины.

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