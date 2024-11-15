По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отбили 144 атаки оккупантов из преступной армии РФ. С начала развязанной Кремлем войны ликвидировано уже 717 тыс. кремлевских захватчиков.
Главные тезисы
- Украинские военные отбили 144 атаки оккупантов из армии РФ за последние сутки.
- С начала войны ликвидировано уже 717 тыс. российских захватчиков.
- Ракетные войска и артиллерия Сил обороны провели успешные удары по вражеским скоплениям и технике.
- На фронте в разных областях отражены безуспешные атаки российских оккупантов, включая Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.
- Общие вражеские потери включают в себя ликвидацию 1520 вражеских бойцов и значительное количество потерянной техники и вооружения.
Что происходит на фронте
В Харьковской области зафиксированы 4 безуспешные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
В направлении Купянска украинские военные отразили 11 атак российских захватчиков в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.
В направлении Лимана Донецкой области отражены 9 вражеских атак вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.
В направлении Северска отражены 2 штурмовые попытки российских оккупантов вблизи Верхнекаменского.
В направлении Краматорска военные преступники из армии РФ при поддержке авиации предприняли одну безуспешную попытку атаки в районе населенного пункта Предтечино.
В направлении Торецкого враг предпринял 11 безуспешных попыток атак вблизи Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.
В районе Покровска украинскими военными остановлены 24 вражеских штурма вблизи Проминя, Лисовки, Сухого Яра, Пушкина, Желтого и Пустынки.
В направлении Курахового ВСУ отразили 37 штурмовых попыток российских окупантов вблизи Берестков, Солнцевки, Ильинки, Новоселидовки, Зари, Дального и Константиновки.
На Времивском направлении российские захватчики активно задействовали авиацию и 12 раз безуспешно пытались прорвать позиции ВСУ вблизи Макаровки, Янтарного, Ровнополья, Новодаровки.
В Запорожской области зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Новоданиловки.
Враг также провел 4 безуспешные атаки на левобережье Днепра в Херсонской области .
Что известно об общих и текущих вражеских потерях
По информации Генштаба, всего с начала развязанной Кремлем преступной войны агрессор уже потерял 717 тыс военных.
Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 520 кремлевских захватчиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-