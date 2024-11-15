По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отбили 144 атаки оккупантов из преступной армии РФ. С начала развязанной Кремлем войны ликвидировано уже 717 тыс. кремлевских захватчиков.

Что происходит на фронте

В Харьковской области зафиксированы 4 безуспешные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

В направлении Купянска украинские военные отразили 11 атак российских захватчиков в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

В направлении Лимана Донецкой области отражены 9 вражеских атак вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.

В направлении Северска отражены 2 штурмовые попытки российских оккупантов вблизи Верхнекаменского.

В направлении Краматорска военные преступники из армии РФ при поддержке авиации предприняли одну безуспешную попытку атаки в районе населенного пункта Предтечино.

В направлении Торецкого враг предпринял 11 безуспешных попыток атак вблизи Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.

В районе Покровска украинскими военными остановлены 24 вражеских штурма вблизи Проминя, Лисовки, Сухого Яра, Пушкина, Желтого и Пустынки.

В направлении Курахового ВСУ отразили 37 штурмовых попыток российских окупантов вблизи Берестков, Солнцевки, Ильинки, Новоселидовки, Зари, Дального и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики активно задействовали авиацию и 12 раз безуспешно пытались прорвать позиции ВСУ вблизи Макаровки, Янтарного, Ровнополья, Новодаровки.

В Запорожской области зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Новоданиловки.

Враг также провел 4 безуспешные атаки на левобережье Днепра в Херсонской области .

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

По информации Генштаба, всего с начала развязанной Кремлем преступной войны агрессор уже потерял 717 тыс военных.

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 520 кремлевских захватчиков.