ВСУ ликвидировали более 700 тыс. военных РФ с начала войны
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 700 тыс. военных РФ с начала войны

Генштаб ВСУ
РСЗО HIMARS
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отбили 144 атаки оккупантов из преступной армии РФ. С начала развязанной Кремлем войны ликвидировано уже 717 тыс. кремлевских захватчиков.

Главные тезисы

  • Украинские военные отбили 144 атаки оккупантов из армии РФ за последние сутки.
  • С начала войны ликвидировано уже 717 тыс. российских захватчиков.
  • Ракетные войска и артиллерия Сил обороны провели успешные удары по вражеским скоплениям и технике.
  • На фронте в разных областях отражены безуспешные атаки российских оккупантов, включая Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.
  • Общие вражеские потери включают в себя ликвидацию 1520 вражеских бойцов и значительное количество потерянной техники и вооружения.

Что происходит на фронте

В Харьковской области зафиксированы 4 безуспешные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

В направлении Купянска украинские военные отразили 11 атак российских захватчиков в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

В направлении Лимана Донецкой области отражены 9 вражеских атак вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.

В направлении Северска отражены 2 штурмовые попытки российских оккупантов вблизи Верхнекаменского.

В направлении Краматорска военные преступники из армии РФ при поддержке авиации предприняли одну безуспешную попытку атаки в районе населенного пункта Предтечино.

В направлении Торецкого враг предпринял 11 безуспешных попыток атак вблизи Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.

В районе Покровска украинскими военными остановлены 24 вражеских штурма вблизи Проминя, Лисовки, Сухого Яра, Пушкина, Желтого и Пустынки.

В направлении Курахового ВСУ отразили 37 штурмовых попыток российских окупантов вблизи Берестков, Солнцевки, Ильинки, Новоселидовки, Зари, Дального и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики активно задействовали авиацию и 12 раз безуспешно пытались прорвать позиции ВСУ вблизи Макаровки, Янтарного, Ровнополья, Новодаровки.

В Запорожской области зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Новоданиловки.

Враг также провел 4 безуспешные атаки на левобережье Днепра в Херсонской области .

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

По информации Генштаба, всего с начала развязанной Кремлем преступной войны агрессор уже потерял 717 тыс военных.

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 520 кремлевских захватчиков.

Также враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники. За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике врага, а также поражены четыре состава боеприпасов, — отмечается в сообщении Генштаба.

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