За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 144 атаки окупантів зі злочинної армії РФ. Від початку розв'язаної Кремлем війни ліквідовано вже 717 тис кремлівських загарбників.

Що відбувається на фронті

На Харківщині зафіксовані 4 безуспішні атаки російських окупантів в районах населених пунктів Глибоке і Вовчанськ.

У напрямку Куп’янська українські військові відбили 11 атак російських загарбників в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині відбито 9 ворожих атак поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське.

У напрямку Сіверська відбито 2 штурмові спроби російських окупантів поблизу Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська воєнні злочинці з армії РФ за підтримки авіації здійснили одну безуспішну спробу атаки в районі населеного пункту Предтечине.

У напрямку Торецька ворог здійснив 11 безуспішних спроб атак поблизу Диліївки, Торецька та Щербинівки.

В районі Покровська українськими військовими зупинено 24 ворожі штурми поблизу Проміня, Лисівки, Сухого Яру, Пушкіне, Жовтого та Пустинки.

У напрямку Курахового ЗСУ відбили 37 штурмових спроб російських окупантів поблизу Берестків, Сонцівки, Іллінки, Новоселидівки, Зорі, Дального та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники активно задіяли авіацію і 12 разів безуспішно намагались прорвати позиції ЗСУ поблизу Макарівки, Янтарного, Рівнопіля, Новодарівки.

У Запорізькій області зафіксовано 2 боєзіткнення неподалік Новоданилівки.

Ворог також провів 4 безуспішні атаки на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про загальні та поточні ворожі втрати

За інформацією Генштабу, загалом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни агресор вже втратив 717 тис військових.

Тільки протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 520 кремлівських загарбників.