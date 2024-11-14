У ЗСУ оцінили розвиток бойової ситуації у Вовчанську. Що відомо

Станом на 14 листопада бої тривають по всьому місту Вовчанськ та прилеглих територіях, українські захисники контролюють ситуацію.

За Вовчанськ тривають важкі бої, місто зруйновано

Про це в телеефірі сказав речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.

Бої йдуть по всій території міста та прилеглій території. Українські війська контролюють ситуацію. Поширити

Відповідаючи на запитання, наскільки зруйнований Вовчанськ та чи залишається в ньому мирне населення, він сказав:

Цивільного населення там немає, як немає і жодної цивільної будівлі.

Романов також повідомив, що ворог намагається рухатись у бік населених пунктів Стариця та Липці, аби наблизитись до Харкова.

Там (у Липцях — ред.) також триває оборона... цей напрямок надійно контролюється українськими захисниками», — зазначив речник, додавши, що наближення ворога до Харкова дало б можливість противнику розгорнути там артилерійські позиції для обстрілів міста зі ствольної артилерії. Поширити

Разом із тим, Романов запевнив, що будь-яка артилерія, будь-які інші сили противника, які виявляються, одразу знищуються вогнем українських засобів ураження.

Речник повідомив, що ворог на Харківщині почав більш активно застосовувати броньовану техніку під час штурмів.

Відмінністю від інших попередніх днів було те, що противник застосував бронетехніку, зокрема танки і бойові броньовані машини. Перед цим він наступав виключно силами піхоти, невеликими піхотними групами, які просувалися в темну пору доби під прикриттям дощу або туману, аби їх не помітили українські засоби розвідки. Їм це не вдавалося, вони вирішили кинути в бій бронетехніку. Вона залишилася на полі бою.

За його словами, головна мета ворога зараз — якнайдалі зайти на українську територію і там закріпитися.

Вовчанськ

Ситуація на фронті під Вовчанськом

Минулої доби 13 листопада ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.

Війська РФ завдали 3 авіаудари із використанням 7 КАБів, а також 52 удари дронами-камікадзе. Здійснили 437 обстрілів позицій захисників України.

За добу Сили оборони знищили в районі відповідальності ОТУ «Харків» 113 російських військових та 80 одиниць ОВТ ворога.