Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську

Операція зі звільнення території Вовчанського агрегатного заводу від окупантів РФ тривала понад тиждень. Спецпризначенцям ГУР вдалося також поповнити обмінний фонд.
Головні тези:
- Спецпризначенцям ГУР вдалося взяти у полон близько 20 солдатів РФ під час успішної операції на Вовчанському агрегатному заводі.
- Під час боїв на заводі ворог використовував артилерію, ударні дрони-камікадзе та іншу важку техніку, але українським військовим вдалося зачистити територію та взяти у полон супротивника.
- Агрегатний завод, перетворений на пропагандистську “фортецю” РФ, тепер перейшов під контроль ЗСУ після вдалої операції підрозділів ГУР.
- Діяльність українських спецпідрозділів свідчить про високий рівень професіоналізму та мобільності в антитерористичних операціях на сході країни.
У ГУР розкрили деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу
Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.
Що відомо про нову успішну операцію ГУР
24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.
Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР:
“Стугна”,
“Парагон”,
РДК,
“Юнгер”,
БДК,
“Терор”.
Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.
Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.
Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).
Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.
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