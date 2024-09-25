Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську

Операція зі звільнення території Вовчанського агрегатного заводу від окупантів РФ тривала понад тиждень. Спецпризначенцям ГУР вдалося також поповнити обмінний фонд.

У ГУР розкрили деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.

Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання, — повідомив офіцер "Вікінг". Поширити

На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу. Поширити

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР:

“Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.

Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.

Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.