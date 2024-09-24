Підрозділи ГУР звільнили від росіян Вовчанський агрегатний завод — відео

Українські розвідники успішно завершили складну операцію, завдяки якій вдалося повністю звільнити територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідувати російських загарбників в усіх будівлях підприємства.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР:

“Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.

Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.

Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту. Слава Україні! Поширити

Що відомо про ситуацію у Харківській області станом на 24 вересня

Російські загарбники скинули КАБи на Київський та Салтівський райони Харкова та поцілили у житлові будинки.

Згідно з останніми даними, окупанти вбили трьох та поранили ще щонайменше 15 цивільних.

Вранці у Куп'янському районі, м. Купʼянськ, внаслідок обстрілу з боку армії РФ загинула 82-річна жінка.

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку.