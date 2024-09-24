Підрозділи ГУР звільнили від росіян Вовчанський агрегатний завод — відео

Українські розвідники успішно завершили складну операцію, завдяки якій вдалося повністю звільнити територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідувати російських загарбників в усіх будівлях підприємства.
Головні тези:
- Силами підрозділів ГУР була проведена системна зачистка будівель підприємства, під час якої українські бійці вступали в контактні бої з ворогом.
- Попри суттєвий опір противника, вдалося знищити окупантів, взяти полонених та передати територію під контроль ЗСУ.
- Силам оборони України вдалося відбити сім атак армії РФ поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка.
Що відомо про нову успішну операцію ГУР
24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.
Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР:
“Стугна”,
“Парагон”,
РДК,
“Юнгер”,
БДК,
“Терор”.
Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.
Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.
Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).
Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.
Що відомо про ситуацію у Харківській області станом на 24 вересня
Російські загарбники скинули КАБи на Київський та Салтівський райони Харкова та поцілили у житлові будинки.
Згідно з останніми даними, окупанти вбили трьох та поранили ще щонайменше 15 цивільних.
Вранці у Куп'янському районі, м. Купʼянськ, внаслідок обстрілу з боку армії РФ загинула 82-річна жінка.
На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого.
Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку.
Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника.
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