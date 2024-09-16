Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи «Хімік» вранці 15 вересня атакували російську військову базу в Сирії. Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо.

Атака ГУР на сирійську базу дронів: що відомо

На вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА. Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення «камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На ексклюзивному відео видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту.

Також на відео помітно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

Українські спецпризначенці в Сирії

Як стверджують джерела у спецслужбі, група «Хімік» наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алеппо.

На початку червня цього року українські спецпризначенці атакували ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії. Поширити

Тоді повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, контрольованих так званим «угрупованням сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці».

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в цьому регіоні.

Що відомо про співпрацю українських спецслужб з туарегами у Малі

За інформацією журналістів видання Le Monde, українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами на території Малі, які протистоять армії чинного уряду та російським найманцям ПВК “Вагнер”.

Журналісти видання із посиланням на джерела зазначають, що українські спецслужби передають туарегам необхідну розвідувальну інформацію та навчають керувати дронами.