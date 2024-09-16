Спецназовцы ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы “Химик” утром 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии. Как сообщают источники в военной разведке, операция состоялась в юго-восточных окрестностях Алеппо.

Атака ГУР на сирийскую базу дронов: что известно

На указанной базе российские войска производили и тестировали ударные БПЛА. Кроме того, атакованная база использовалась россиянами для изготовления «камуфлированных самодельных взрывных устройств», боевые части которых сохранялись на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

На эксклюзивном видео видна символика украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта.

Также на видео заметна взрывчатка, которая была предварительно заложена в помещении базы.

Украинские спецназовцы в Сирии

Как утверждают источники в спецслужбе, группа «Химик» в конце июля 2024 года нанесла очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

На этот раз целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

В начале июня этого года украинские спецназовцы атаковали вражеские блокпосты, опорные пункты, пешие патрули и колонны военной техники на Голанских высотах в Сирии. Поделиться

Тогда повстанцы при поддержке украинских бойцов нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, контролируемым так называемой «группировкой сил Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике».

Осенью прошлого года Москва опрокинула часть войск и техники из Сирии на поле боя в Украине, что потенциально сделало их войска в Сирии более уязвимыми к атакам Украины в этом регионе.

Что известно о сотрудничестве украинских спецслужб с туарегами в Мали

По информации журналистов издания Le Monde, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами на территории Мали, которые противостоят армии действующего правительства и российским наемникам ППК Вагнер.

Журналисты издания со ссылкой на источники отмечают, что украинские спецслужбы передают туарегам необходимую разведывательную информацию и учат руководить дронами.