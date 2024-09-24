Подразделения ГУР освободили от россиян Волчанский агрегатный завод — видео

Украинские разведчики успешно завершили сложную операцию, благодаря которой удалось полностью освободить территорию Волчанского агрегатного завода, а также ликвидировать российских захватчиков во всех постройках предприятия.

Что известно о новой успешной операции ГУР

24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Что важно понимать, ее удалось реализовать силами специальных групп ГУР:

"Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Подразделения ГУР провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки.

Были также случаи, когда украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую “крепость”, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта. Слава Украине! Поделиться

Что известно о ситуации в Харьковской области по состоянию на 24 сентября

Российские захватчики сбросили КАБы на Киевский и Салтовский районы Харькова и попали в жилые дома.

Согласно последним данным, оккупанты убили троих и ранили еще по меньшей мере 15 гражданских.

Утром в Купянском районе, г. Купянск, в результате обстрела со стороны армии РФ погибла 82-летняя женщина.

На Харьковском направлении российские войска пытаются оттеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.