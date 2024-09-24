Подразделения ГУР освободили от россиян Волчанский агрегатный завод — видео

Украинские разведчики успешно завершили сложную операцию, благодаря которой удалось полностью освободить территорию Волчанского агрегатного завода, а также ликвидировать российских захватчиков во всех постройках предприятия.
Главные тезисы
- Силами подразделений ГУР была проведена системная зачистка зданий предприятия, в ходе которой украинские бойцы вступали в контактные бои с врагом.
- Несмотря на существенное сопротивление противника, удалось уничтожить оккупантов, взять пленных и передать территорию под контроль ВСУ.
- Силам обороны Украины удалось отразить семь атак армии РФ вблизи населенных пунктов Глушковка, Кучеровка, Колесниковка и Стельмаховка.
Что известно о новой успешной операции ГУР
24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.
Что важно понимать, ее удалось реализовать силами специальных групп ГУР:
"Стугна",
"Парагон",
РДК,
"Юнгер",
БДК,
"Террор".
Подразделения ГУР провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки.
Были также случаи, когда украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.
Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую “крепость”, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).
Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".
Что известно о ситуации в Харьковской области по состоянию на 24 сентября
Российские захватчики сбросили КАБы на Киевский и Салтовский районы Харькова и попали в жилые дома.
Согласно последним данным, оккупанты убили троих и ранили еще по меньшей мере 15 гражданских.
Утром в Купянском районе, г. Купянск, в результате обстрела со стороны армии РФ погибла 82-летняя женщина.
На Харьковском направлении российские войска пытаются оттеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого.
Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.
Вблизи населенных пунктов Глушковка, Кучеровка, Колесниковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий противника.
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