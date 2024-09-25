Подразделения ГУР взяли в плен около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

Подразделения ГУР взяли в плен около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске

ГУР
Подразделения ГУР взяли в плен около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске
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Операция по освобождению территории Волчанского агрегатного завода от оккупантов РФ продолжалась более недели. Спецназовцам ГУР удалось также пополнить обменный фонд.

Главные тезисы

  • Спецназ ГУР освободил Волчанский агрегатный завод после более недели интенсивных боев с российскими захватчиками.
  • В ходе операции в плен было взято около 20 оккупантов, а также уничтожено несколько десятков врагов.
  • Во время боя украинские спецназовцы вступали в контактные бои и рукопашный бой с врагом, применявшим артиллерию и тяжелое вооружение.
  • Территория завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех зданий.
  • Операция была успешно завершена за счет труда специальных групп ГУР, таких как “Струна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БГК, “Террор”.

В ГУР раскрыли детали операции по увольнению Волчанского агрегатного завода

Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся больше недели операции спецназначенцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.

Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания, — сообщил офицер "Викинг".

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожены. Также четверо окупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже по периметру завода.

Что известно о новой успешной операции ГУР

24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Что важно понимать, ее удалось реализовать силами специальных групп ГУР:

  1. "Струно",

  2. "Парагон",

  3. РДК,

  4. "Юнгер",

  5. БГК,

  6. "Террор".

Подразделения ГУР уже провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки.

Были также случаи, когда украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую крепость, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта. Слава Украине!

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