Подразделения ГУР взяли в плен около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске

Операция по освобождению территории Волчанского агрегатного завода от оккупантов РФ продолжалась более недели. Спецназовцам ГУР удалось также пополнить обменный фонд.
Главные тезисы
- Спецназ ГУР освободил Волчанский агрегатный завод после более недели интенсивных боев с российскими захватчиками.
- В ходе операции в плен было взято около 20 оккупантов, а также уничтожено несколько десятков врагов.
- Во время боя украинские спецназовцы вступали в контактные бои и рукопашный бой с врагом, применявшим артиллерию и тяжелое вооружение.
- Территория завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех зданий.
- Операция была успешно завершена за счет труда специальных групп ГУР, таких как “Струна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БГК, “Террор”.
В ГУР раскрыли детали операции по увольнению Волчанского агрегатного завода
Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся больше недели операции спецназначенцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.
Что известно о новой успешной операции ГУР
24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.
Что важно понимать, ее удалось реализовать силами специальных групп ГУР:
"Струно",
"Парагон",
РДК,
"Юнгер",
БГК,
"Террор".
Подразделения ГУР уже провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки.
Были также случаи, когда украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.
Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую крепость, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).
Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".
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