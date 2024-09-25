Подразделения ГУР взяли в плен около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске

Операция по освобождению территории Волчанского агрегатного завода от оккупантов РФ продолжалась более недели. Спецназовцам ГУР удалось также пополнить обменный фонд.

В ГУР раскрыли детали операции по увольнению Волчанского агрегатного завода

Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся больше недели операции спецназначенцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.

Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания, — сообщил офицер "Викинг". Поделиться

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожены. Также четверо окупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже по периметру завода. Поделиться

Что известно о новой успешной операции ГУР

24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Что важно понимать, ее удалось реализовать силами специальных групп ГУР:

"Струно", "Парагон", РДК, "Юнгер", БГК, "Террор".

Подразделения ГУР уже провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки.

Были также случаи, когда украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую крепость, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".