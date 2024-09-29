Командири армії РФ кинули своїх солдатів на смерть під час боїв на заводі у Вовчанську

Ватажки окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Вони усвідомлювали безнадійність ситуації, проте все одно змушували загарбників чинити опір.
Головні тези:
- Російські командири кинули своїх солдатів на смерть під час боїв за Вовчанський агрегатний завод.
- Операція зі звільнення заводу важлива для подальших дій Сил безпеки та оборони України.
- Українським спецпризначенцям вдалося успішно завершити операцію, виступаючи проти мотивованих російських військ.
- Бойова операція свідчить про безжалісне поводження російських ватажків зі своїми військовими та загарбницьку політику РФ на території України.
У ГУР розкрили нові деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу
Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, підготовка операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську тривала декілька тижнів.
За словами Черняка, успішна зачистка будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.
Черняк додав, що росіяни під час боїв зазнали серйозних втрат, оскільки ватажки окупантів фактично прирекли солдатів на смерть.
Що відомо про операцію ГУР зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу
24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.
Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР: “Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.
Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.
Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.
Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).
Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.
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