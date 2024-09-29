Командири армії РФ кинули своїх солдатів на смерть під час боїв на заводі у Вовчанську
Категорія
Україна
Дата публікації

Командири армії РФ кинули своїх солдатів на смерть під час боїв на заводі у Вовчанську

ГУР
Командири армії РФ кинули своїх солдатів на смерть під час боїв на заводі у Вовчанську

Ватажки окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Вони усвідомлювали безнадійність ситуації, проте все одно змушували загарбників чинити опір.

Головні тези:

  • Російські командири кинули своїх солдатів на смерть під час боїв за Вовчанський агрегатний завод.
  • Операція зі звільнення заводу важлива для подальших дій Сил безпеки та оборони України.
  • Українським спецпризначенцям вдалося успішно завершити операцію, виступаючи проти мотивованих російських військ.
  • Бойова операція свідчить про безжалісне поводження російських ватажків зі своїми військовими та загарбницьку політику РФ на території України.

У ГУР розкрили нові деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, підготовка операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську тривала декілька тижнів.

За словами Черняка, успішна зачистка будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі, — пояснив розвідник.

Черняк додав, що росіяни під час боїв зазнали серйозних втрат, оскільки ватажки окупантів фактично прирекли солдатів на смерть.

Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину, — сказав представник ГУР.

Що відомо про операцію ГУР зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР: “Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.

Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.

Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту. Слава Україні!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ зривають плани армії РФ щодо прориву в районі Вовчанська
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрозділи ГУР звільнили від росіян Вовчанський агрегатний завод — відео
ГУР
боєць ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську
ГУР
Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?