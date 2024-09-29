Командири армії РФ кинули своїх солдатів на смерть під час боїв на заводі у Вовчанську

Ватажки окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Вони усвідомлювали безнадійність ситуації, проте все одно змушували загарбників чинити опір.

У ГУР розкрили нові деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, підготовка операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську тривала декілька тижнів.

За словами Черняка, успішна зачистка будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі, — пояснив розвідник. Поширити

Черняк додав, що росіяни під час боїв зазнали серйозних втрат, оскільки ватажки окупантів фактично прирекли солдатів на смерть.

Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину, — сказав представник ГУР. Поширити

Що відомо про операцію ГУР зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Що важливо розуміти, її вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР: “Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.

Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.

Були також випадки, коли українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.