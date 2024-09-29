Командиры армии РФ бросили своих солдат насмерть во время боев на заводе в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

Командиры армии РФ бросили своих солдат насмерть во время боев на заводе в Волчанске

ГУР
Командиры армии РФ бросили своих солдат насмерть во время боев на заводе в Волчанске
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Вожаки окупантов во время боев за Волчанский агрегатный завод бросили своих солдат на смерть. Они осознавали безнадежность ситуации, однако все равно заставляли захватчиков сопротивляться.

Главные тезисы

  • Российские командиры бросили солдат на смерть во время боев на Волчанском заводе, осознавая безнадежность ситуации.
  • Спецподразделения ГУР успешно провели операцию по освобождению завода, вступая в рукопашный бой с захватчиками.
  • Армия РФ превратила агрегатный завод в пропагандистскую крепость, применяя значительное количество артиллерии и другие тяжелые орудия.
  • Бойцам удалось уничтожить противника, взять пленных и передать территорию под контроль ВСУ после зачистки всех зданий объекта.
  • Операция по освобождению агрегатного завода позволит украинским силам вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли.

В ГУР раскрыли новые детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, подготовка операции по увольнению агрегатного завода в Волчанске длилась несколько недель.

По словам Черняка, успешная зачистка зданий завода имеет важное значение для дальнейших действий Сил безопасности и обороны государства.

Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, находящихся в этом регионе. В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли, — объяснил разведчик.

Черняк добавил, что россияне во время боев понесли серьезные потери, поскольку предводители оккупантов фактически обрекли солдат на смерть.

На самом деле, там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком, — сказал представитель ГУР.

Что известно об операции ГУР по освобождению Волчанского агрегатного завода

24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Что важно понимать, ее удалось реализовать силами специальных групп ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Подразделения ГУР уже провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки.

Были также случаи, когда украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую крепость, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта. Слава Украине!

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