У ВСУ оценили развитие боевой ситуации в Волчанске. Что известно

По состоянию на 14 ноября бои продолжаются по всему городу Волчанск и близлежащим территориям, украинские защитники контролируют ситуацию.

За Волчанск продолжаются тяжелые бои, город разрушен

Об этом в телеэфире сказал спикер ОТУ «Харьков» Евгений Романов.

Бои идут по всей территории города и близлежащей территории. Украинские войска контролируют ситуацию. Поделиться

Отвечая на вопрос, насколько разрушен Волчанск и остается ли в нем мирное население, он сказал:

Гражданского населения там нет, как нет и ни одного гражданского здания.

Романов также сообщил, что враг пытается двигаться в сторону населенных пунктов Старица и Липцы, чтобы приблизиться к Харькову.

Там (в Липцах — ред.) также идет оборона... это направление надежно контролируется украинскими защитниками», — отметил спикер, добавив, что приближение врага к Харькову позволило бы противнику развернуть там артиллерийские позиции для обстрелов города из ствольной артиллерии. Поделиться

Вместе с тем Романов заверил, что любая артиллерия, любые другие силы противника, которые оказываются, сразу уничтожаются огнем украинских средств поражения.

Спикер сообщил, что враг на Харьковщине начал более активно применять бронированную технику во время штурмов.

Отличием от прочих предыдущих дней было то, что противник применил бронетехнику, в том числе танки и боевые бронированные машины. Перед этим он наступал исключительно силами пехоты, небольшими пехотными группами, продвигавшимися в темное время суток под прикрытием дождя или тумана, чтобы их не заметили украинские средства разведки. Им это не удавалось, они решили бросить в бой бронетехнику. Она осталась на поле сражения.

По его словам, главная цель врага сейчас — как можно дальше зайти на украинскую территорию и там закрепиться.

Волчанск

Ситуация на фронте под Волчанском

Прошедшие сутки 13 ноября враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.

Войска РФ нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 52 удара дронами-камикадзе. Совершили 437 обстрелов позиций защитников Украины.

В сутки Силы обороны уничтожили в районе ответственности ОТУ «Харьков» 113 российских военных и 80 единиц ВОВ врага.