У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ

СтратКом ЗСУ
У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ
Read in English

У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про те, що російським окупантам не вдалося увійти до Куп’янська на Харківщині. Наразі місто перебуває під контролем Сил оборони.

Головні тези:

  • Контроль над містом Куп'янськ утримується Силами оборони України, Генштаб ЗСУ спростував інформацію про вхід російських військ.
  • Російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ, але були відбиті; ворог використав техніку та переодягався у форму ЗСУ, порушуючи міжнародне право.
  • За добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, у тому числі в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, та інших; українські захисники зупинили ворожі атаки та відбили напади в різних районах.
  • Останні події 13-14 листопада підтверджують активність ворожих спроб наступу на різних напрямках, але українські війська виявили відповідність та ефективність у відбитті атак.

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 14 листопада інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції, — йдеться у повідомленні.

Речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.

Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином, — додав речник Генштабу.

За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрат у живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

  • На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

  • На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

40 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація дуже складна. Що відбувається навколо Куп'янська
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригував удари РФ по ЗСУ в Куп'янську. СБУ затримала завербованого агента ФСБ
СБУ
Коригував удари РФ по ЗСУ в Куп'янську. СБУ затримала завербованого агента ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти переодягнулися у форму ЗСУ при штурмі на Куп'янському напрямку
Генштаб ЗСУ
Форма

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?