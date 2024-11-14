У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про те, що російським окупантам не вдалося увійти до Куп’янська на Харківщині. Наразі місто перебуває під контролем Сил оборони.
Головні тези:
- Контроль над містом Куп'янськ утримується Силами оборони України, Генштаб ЗСУ спростував інформацію про вхід російських військ.
- Російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ, але були відбиті; ворог використав техніку та переодягався у форму ЗСУ, порушуючи міжнародне право.
- За добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, у тому числі в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, та інших; українські захисники зупинили ворожі атаки та відбили напади в різних районах.
- Останні події 13-14 листопада підтверджують активність ворожих спроб наступу на різних напрямках, але українські війська виявили відповідність та ефективність у відбитті атак.
Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ
Як повідомили у Генштабі ЗСУ 14 листопада інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.
Речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.
Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.
На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.
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