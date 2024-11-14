У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про те, що російським окупантам не вдалося увійти до Куп’янська на Харківщині. Наразі місто перебуває під контролем Сил оборони.

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 14 листопада інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції, — йдеться у повідомленні. Поширити

Речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.

Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином, — додав речник Генштабу. Поширити

За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрат у живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України. Поширити

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.