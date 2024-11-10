Ситуація дуже складна. Що відбувається навколо Куп'янська

Армія РФ не послаблює свій тиск на Куп'янськ Харківської області, атак стає дедалі більше. Варто зазначити, що у місті закрилось останнє відділення "Укрпошти" і припинили роботу усі банкомати.

Битва за Куп'янськ триває

Про ситуацію навколо міста розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

Він офіційно підтвердив, що російські загарбники контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього.

Станом на сьогодні у цей населений пункт вкрай складно дістатися навіть гуманітарним вантажам.

На жаль, закрилося відділення "Укрпошти", у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів, — розповів Бесєдін. Поширити

За його словами, безпекова ситуація у регіоні дуже складна, а на лівобережжі й взагалі — критична.

На цьому тлі Бесєдін закликає місцевих жителів виїздити з території громади в більш безпечні місця.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 10 листопада

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими воїнами.

Найбільше атак ворога відбулося на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках.

Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка.

На Харківському напрямку окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська, також загарбники скинули авіабомбу на передмісця Харкова. На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю. Поширити

Окрім того, вказано, шо на Лиманському напрямку армія РФ здійснила 3 атаки рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки. Одне боєзіткнення наразі триває.