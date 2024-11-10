Ситуація дуже складна. Що відбувається навколо Куп'янська

Армія РФ не послаблює свій тиск на Куп'янськ Харківської області, атак стає дедалі більше. Варто зазначити, що у місті закрилось останнє відділення "Укрпошти" і припинили роботу усі банкомати.
Головні тези:
- Атаки на місто стають все більш інтенсивними.
- Начальник військової адміністрації закликає місцевих жителів виїздити в безпечні місця.
- За даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень з російськими загарбниками.
Битва за Куп'янськ триває
Про ситуацію навколо міста розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.
Він офіційно підтвердив, що російські загарбники контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього.
Станом на сьогодні у цей населений пункт вкрай складно дістатися навіть гуманітарним вантажам.
За його словами, безпекова ситуація у регіоні дуже складна, а на лівобережжі й взагалі — критична.
На цьому тлі Бесєдін закликає місцевих жителів виїздити з території громади в більш безпечні місця.
Що ще відомо про ситуацію на фронті 10 листопада
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими воїнами.
Найбільше атак ворога відбулося на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках.
Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка.
Окрім того, вказано, шо на Лиманському напрямку армія РФ здійснила 3 атаки рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки. Одне боєзіткнення наразі триває.
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