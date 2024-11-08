Криза в Німеччині. Нове рішення Шольца може вдарити по Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Криза в Німеччині. Нове рішення Шольца може вдарити по Україні

Шольц
Джерело:  The Telegraph

Німецький лідер Олаф Шольц неочікувано для всіх вирішив відправити у відставку главу Мінфіну Крістіана Лінднера. Що важливо розуміти, це призвело до розколу коаліційного уряду ФРН. Ба більше, це може мати серйозні наслідки й для України.

Головні тези:

  • Звільнення глави Мінфіну Німеччини призвела до розколу уряду ФРН.
  • Німеччина, яка є найбільшим постачальником військової допомоги для України в Європі, планує скоротити ці витрати уже незабаром.
  • Загострення ситуації у Німеччині є критичним для України, яка розраховує на допомогу Берліна.

Що відбувається в Німеччині

Журналісти звертають увагу на те, що останні гучні події у ФРН, які незабаром призведуть до дострокових виборів, є новим викликом для Євросоюзу.

На переконання аналітиків, команда німецького лідера наразі страждає від власної екологічної політики.

Як відомо, Крістіан Лінднер пропонував уряду переглянути поетапну відмову від ядерної енергії, а також критикував нав’язливе прагнення Німеччини до чистої енергії.

На цьому тлі офіційний Берлін занурився в політичну невизначеність у надзвичайно складний історичний період.

Рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера розвалило коаліційний уряд країни, проклавши шлях до дострокових виборів, — йдеться в матеріалі.

Чому Україна також може постраждати

Журналісти звертають увагу на те, що саме Німеччина змогла стати найбільшим постачальником військової допомоги Києву в Європі.

Однак, як згадувалося раніше, наступного року Берлін має намір скоротити ці витрати.

Команда Олафа Шольца розраховує на те, що Україна зможе фінансувати себе за рахунок позик із доходів від заморожених російських активів.

Те, що відбувається в Німеччині зараз, цілком можливо, заблокує будь-яке потенційне збільшення підтримки в той час, коли Україні потрібно більше ресурсів, щоб стримати російське просування.

Навіть побіжний погляд на витрати НАТО показує, що надто багато європейських країн були щасливі поводитися як неплатоспроможні. Ціна цього тепер очевидна для всіх, оскільки Європа сама не може гарантувати власний захист.

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