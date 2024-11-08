Кризис в Германии. Новое решение Шольца может ударить по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Кризис в Германии. Новое решение Шольца может ударить по Украине

Шольц
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Источник:  The Telegraph

Немецкий лидер Олаф Шольц неожиданно для всех решил отправить в отставку главу Минфина Кристиана Линднера. Что важно понимать, это привело к расколу коалиционного правительства ФРГ. Более того, это может иметь серьезные последствия и для Украины.

Главные тезисы

  • Увольнение главы Минфина Германии привело к расколу правительства ФРГ.
  • Германия, являющаяся крупнейшим поставщиком военной помощи для Украины в Европе, планирует сократить эти расходы уже в скором времени.
  • Обострение ситуации в Германии является критическим для Украины, рассчитывающей на помощь Берлина.

Что происходит в Германии

Журналисты обращают внимание, что последние громкие события в ФРГ, которые вскоре приведут к досрочным выборам, являются новым вызовом для Евросоюза.

По убеждению аналитиков, команда немецкого лидера страдает от собственной экологической политики.

Как известно, Кристиан Линднер предлагал правительству пересмотреть поэтапный отказ от ядерной энергии, а также критиковал навязчивое стремление Германии к чистой энергии.

На этом фоне официальный Берлин погрузился в политическую неопределенность в сложнейший исторический период.

Решение канцлера Германии Олафа Шольца уволить министра финансов Кристиана Линднера развалило коалиционное правительство страны, проложив путь к досрочным выборам, — сказано в материале.

Почему Украина тоже может пострадать

Журналисты обращают внимание на то, что именно Германия смогла стать крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе.

Однако, как уже упоминалось ранее, в следующем году Берлин намерен сократить эти расходы.

Команда Олафа Шольца рассчитывает на то, что Украина сможет финансировать себя за счет денег от доходам от замороженных российских активов.

Происходящее в Германии сейчас, вполне возможно, заблокирует любое потенциальное увеличение поддержки в то время, когда Украине нужно больше ресурсов, чтобы сдержать российское продвижение.

Даже беглый взгляд на расходы НАТО показывает, что слишком многие европейские страны были счастливы вести себя как неплатежеспособные. Цена этого теперь очевидна для всех, поскольку Европа сама не может гарантировать свою защиту.

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