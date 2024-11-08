Кризис в Германии. Новое решение Шольца может ударить по Украине

Немецкий лидер Олаф Шольц неожиданно для всех решил отправить в отставку главу Минфина Кристиана Линднера. Что важно понимать, это привело к расколу коалиционного правительства ФРГ. Более того, это может иметь серьезные последствия и для Украины.

Что происходит в Германии

Журналисты обращают внимание, что последние громкие события в ФРГ, которые вскоре приведут к досрочным выборам, являются новым вызовом для Евросоюза.

По убеждению аналитиков, команда немецкого лидера страдает от собственной экологической политики.

Как известно, Кристиан Линднер предлагал правительству пересмотреть поэтапный отказ от ядерной энергии, а также критиковал навязчивое стремление Германии к чистой энергии.

На этом фоне официальный Берлин погрузился в политическую неопределенность в сложнейший исторический период.

Решение канцлера Германии Олафа Шольца уволить министра финансов Кристиана Линднера развалило коалиционное правительство страны, проложив путь к досрочным выборам, — сказано в материале. Поделиться

Почему Украина тоже может пострадать

Журналисты обращают внимание на то, что именно Германия смогла стать крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе.

Однако, как уже упоминалось ранее, в следующем году Берлин намерен сократить эти расходы.

Команда Олафа Шольца рассчитывает на то, что Украина сможет финансировать себя за счет денег от доходам от замороженных российских активов.

Происходящее в Германии сейчас, вполне возможно, заблокирует любое потенциальное увеличение поддержки в то время, когда Украине нужно больше ресурсов, чтобы сдержать российское продвижение.