Кризис в Германии. Новое решение Шольца может ударить по Украине

Немецкий лидер Олаф Шольц неожиданно для всех решил отправить в отставку главу Минфина Кристиана Линднера. Что важно понимать, это привело к расколу коалиционного правительства ФРГ. Более того, это может иметь серьезные последствия и для Украины.
Главные тезисы
- Увольнение главы Минфина Германии привело к расколу правительства ФРГ.
- Германия, являющаяся крупнейшим поставщиком военной помощи для Украины в Европе, планирует сократить эти расходы уже в скором времени.
- Обострение ситуации в Германии является критическим для Украины, рассчитывающей на помощь Берлина.
Что происходит в Германии
Журналисты обращают внимание, что последние громкие события в ФРГ, которые вскоре приведут к досрочным выборам, являются новым вызовом для Евросоюза.
По убеждению аналитиков, команда немецкого лидера страдает от собственной экологической политики.
Как известно, Кристиан Линднер предлагал правительству пересмотреть поэтапный отказ от ядерной энергии, а также критиковал навязчивое стремление Германии к чистой энергии.
На этом фоне официальный Берлин погрузился в политическую неопределенность в сложнейший исторический период.
Почему Украина тоже может пострадать
Журналисты обращают внимание на то, что именно Германия смогла стать крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе.
Однако, как уже упоминалось ранее, в следующем году Берлин намерен сократить эти расходы.
Команда Олафа Шольца рассчитывает на то, что Украина сможет финансировать себя за счет денег от доходам от замороженных российских активов.
Происходящее в Германии сейчас, вполне возможно, заблокирует любое потенциальное увеличение поддержки в то время, когда Украине нужно больше ресурсов, чтобы сдержать российское продвижение.
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