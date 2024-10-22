Вступление Украины в НАТО. Германия внезапно начала менять свою позицию
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Вступление Украины в НАТО. Германия внезапно начала менять свою позицию

Шольц
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Источник:  Европейская правда

По убеждению главы государства Владимира Зеленского, команда немецкого лидера Олафа Шольца уже смягчила свой скепсис относительно вступления Украины в НАТО, хотя ранее выступала против этого.

Главные тезисы

  • Украина активно работает над возможностью вступления в НАТО, в частности, сотрудничает с Германией, чья позиция уже смягчилась.
  • Президент Зеленский выступает за получение приглашения в НАТО в рамках международно признанных границ.
  • Позиция Германии на этот счет может меняться под влиянием решений США.

Берлин больше не настроен скептически касательно намерений Киева

Зеленский не скрывает, что ранее у немецких властей был скепсис относительно вступления Украины в НАТО. Несмотря на это, как отметил президент, по состоянию на сегодняшний день "их оценка более мягкая", чем она была до сих пор.

Но что касается приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, касающейся реакции РФ. Вот именно. Поэтому я считаю, что на их мнение повлияет больший союз.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также озвучил предположение, что изменение позиции официального Берлина напрямую зависит от Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский считает, что между ними идет консолидация мнений относительно НАТО, и это имеет влияние еще, например, на Венгрию и Словакию.

По словам украинского лидера, после завершении выборов в Штатах он рассчитывает на более положительную реакцию США.

Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае какие-либо резкие заявления со стороны США сегодня наверняка неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков, — объяснил Владимир Зеленский.

Украина не согласна отдать свои территории ради вступления в НАТО

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, Украина хочет получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.

Несмотря на это, он добавил, что приглашение должно быть предоставлено еще во время войны.

Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно-признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась, — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, Украина не признает оккупированные территории как часть других государств и не обсуждает вступление в НАТО в обмен на эти территории.

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