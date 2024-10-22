Вступ України в НАТО. Німеччина несподівано почала змінювати свою позицію
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Вступ України в НАТО. Німеччина несподівано почала змінювати свою позицію

Шольц
Джерело:  Європейська правда

На переконання глави держави Володимира Зеленського, команда німецького лідера Олафа Шольца уже пом’якшила свій скепсис щодо вступу України до НАТО, хоча раніше виступала категорично проти цього.

Головні тези:

  • Україна активно працює над можливістю вступу до НАТО, зокрема, співпрацює з Німеччиною, чия позиція уже пом'якшилася.
  • Президент Зеленський виступає за отримання запрошення до НАТО в рамках міжнародно визнаних кордонів.
  • Позиція Німеччини з цього приводу може змінюватися під впливом рішень США.

Берлін більше не налаштований скептично щодо намірів Києва

Зеленський не приховує, що раніше німецька влада мала скепсис щодо вступу України в НАТО. Попри це, як зазначив президент, станом на сьогодні "їхня оцінка більш м'яка,” ніж вона була досі.

Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку матиме вплив більший союз.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також озвучив припущення, що зміна позиції офіційного Берліна безпосередньо залежить від Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський вважає, що між ними триває консолідація думок щодо НАТО, і це має вплив ще, наприклад, на Угорщину і Словаччину.

За словами українського лідера, після завершення виборів у Штатах він розраховує на більш позитивну реакцію США.

Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому разі будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків, — пояснив Володимир Зеленський.

Україна не згодна віддати свої території заради вступу в НАТО

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.

Попри це він додав, що запрошення має бути надане ще під час війни.

Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася, — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна не визнає окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.

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