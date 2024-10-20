Це має бути вирішено. У НАТО озвучили чітку умову для вступу України

Як вважає президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, про вступ України до НАТО потрібно говорити лише після того, як вдасться деокупувати усі території від російських загарбників.

Вступ в НАТО — наразі не ключова ціль України

За словами Конноллі, Київ поки не отримав запрошення на вступ в Альянс, оскільки досі триває війна.

Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Джеррі Конноллі Президент ПА НАТО

За словами політика, його не дивує і не дратує "певний поспіх і нетерплячість з боку українців".

Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено, — наголосив Джеррі Конноллі. Поширити

Україна має приєднатися до Альянсу цілісно, а не частинами

Як відверто зізнається політик, він вважає найліпшім з усіх можливих сценаріїв — приєднання всієї України до НАТО, а на якоїсь її частини.

Що важливо розуміти, останній варіант дійсно обговорюють західні лідери, однак в кулуарах.

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський поскаржився, що його не влаштовують такі непрозорі дискусії поза спиною України.