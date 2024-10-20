Це має бути вирішено. У НАТО озвучили чітку умову для вступу України
Категорія
Політика
Дата публікації

Це має бути вирішено. У НАТО озвучили чітку умову для вступу України

Україна і НАТО
Джерело:  Радіо Свобода

Як вважає президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, про вступ України до НАТО потрібно говорити лише після того, як вдасться деокупувати усі території від російських загарбників.

Головні тези:

  • Вступ України до НАТО можливий лише після вирішення територіальних питань.
  • Політик підтримує ідею приєднання України до НАТО цілісно, а не частинами.
  • Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що дискусії про вступ до НАТО мають відбуватися відкрито та прозоро.

Вступ в НАТО — наразі не ключова ціль України

За словами Конноллі, Київ поки не отримав запрошення на вступ в Альянс, оскільки досі триває війна.

Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО.

Джеррі Конноллі

Джеррі Конноллі

Президент ПА НАТО

За словами політика, його не дивує і не дратує "певний поспіх і нетерплячість з боку українців".

Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено, — наголосив Джеррі Конноллі.

Україна має приєднатися до Альянсу цілісно, а не частинами

Як відверто зізнається політик, він вважає найліпшім з усіх можливих сценаріїв — приєднання всієї України до НАТО, а на якоїсь її частини.

Що важливо розуміти, останній варіант дійсно обговорюють західні лідери, однак в кулуарах.

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський поскаржився, що його не влаштовують такі непрозорі дискусії поза спиною України.

Я б сказав, що це кращий шлях руху вперед. Чи це єдиний шлях — можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, шоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією, — додав президент ПА НАТО.

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