Це має бути вирішено. У НАТО озвучили чітку умову для вступу України

Як вважає президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, про вступ України до НАТО потрібно говорити лише після того, як вдасться деокупувати усі території від російських загарбників.
Головні тези:
- Вступ України до НАТО можливий лише після вирішення територіальних питань.
- Політик підтримує ідею приєднання України до НАТО цілісно, а не частинами.
- Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що дискусії про вступ до НАТО мають відбуватися відкрито та прозоро.
Вступ в НАТО — наразі не ключова ціль України
За словами Конноллі, Київ поки не отримав запрошення на вступ в Альянс, оскільки досі триває війна.
За словами політика, його не дивує і не дратує "певний поспіх і нетерплячість з боку українців".
Україна має приєднатися до Альянсу цілісно, а не частинами
Як відверто зізнається політик, він вважає найліпшім з усіх можливих сценаріїв — приєднання всієї України до НАТО, а на якоїсь її частини.
Що важливо розуміти, останній варіант дійсно обговорюють західні лідери, однак в кулуарах.
Нещодавно український лідер Володимир Зеленський поскаржився, що його не влаштовують такі непрозорі дискусії поза спиною України.
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