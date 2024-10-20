Это должно быть решено. В НАТО озвучили четкое условие для вступления Украины

Как считает президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, о вступлении Украины в НАТО следует говорить только после того, как удастся деоккупировать все территории от российских захватчиков.

Вступление в НАТО — сейчас не главная цель Украины

По словам Коннолли, Киев пока не получил приглашение вступить в Альянс, поскольку до сих пор идет война.

Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО. Джерри Коннолли Президент ПА НАТО

По словам политика, его не удивляет и не раздражает "определенная спешка и нетерпение со стороны украинцев".

Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И это присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено, — подчеркнул Джерри Коннолли. Поделиться

Украина должна присоединиться к Альянсу целостно, а не частями

Как откровенно признается политик, он считает лучшим из возможных сценариев — присоединение всей Украины к НАТО, а на какой-то ее части.

Что важно понимать, последний вариант действительно обсуждают западные лидеры, но в кулуарах.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский посетовал, что его не устраивают такие непрозрачные дискуссии за спиной Украины.