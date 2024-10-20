Это должно быть решено. В НАТО озвучили четкое условие для вступления Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Это должно быть решено. В НАТО озвучили четкое условие для вступления Украины

Вступление в НАТО - сейчас не главная цель Украины
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Источник:  Радио Свобода

Как считает президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, о вступлении Украины в НАТО следует говорить только после того, как удастся деоккупировать все территории от российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Вступление Украины в НАТО возможно только после решения территориальных вопросов.
  • Политик поддерживает идею присоединения Украины к НАТО целосно, а не частями.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что дискуссии о вступлении в НАТО должны проходить открыто и прозрачно.

Вступление в НАТО — сейчас не главная цель Украины

По словам Коннолли, Киев пока не получил приглашение вступить в Альянс, поскольку до сих пор идет война.

Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО.

Джерри Коннолли

Джерри Коннолли

Президент ПА НАТО

По словам политика, его не удивляет и не раздражает "определенная спешка и нетерпение со стороны украинцев".

Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И это присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено, — подчеркнул Джерри Коннолли.

Украина должна присоединиться к Альянсу целостно, а не частями

Как откровенно признается политик, он считает лучшим из возможных сценариев — присоединение всей Украины к НАТО, а на какой-то ее части.

Что важно понимать, последний вариант действительно обсуждают западные лидеры, но в кулуарах.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский посетовал, что его не устраивают такие непрозрачные дискуссии за спиной Украины.

Я бы сказал, что это лучший путь вперед. Или это единственный путь — возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. Именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией, — добавил президент ПА НАТО.

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