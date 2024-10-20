Это должно быть решено. В НАТО озвучили четкое условие для вступления Украины

Как считает президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, о вступлении Украины в НАТО следует говорить только после того, как удастся деоккупировать все территории от российских захватчиков.
Главные тезисы
- Вступление Украины в НАТО возможно только после решения территориальных вопросов.
- Политик поддерживает идею присоединения Украины к НАТО целосно, а не частями.
- Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что дискуссии о вступлении в НАТО должны проходить открыто и прозрачно.
Вступление в НАТО — сейчас не главная цель Украины
По словам Коннолли, Киев пока не получил приглашение вступить в Альянс, поскольку до сих пор идет война.
По словам политика, его не удивляет и не раздражает "определенная спешка и нетерпение со стороны украинцев".
Украина должна присоединиться к Альянсу целостно, а не частями
Как откровенно признается политик, он считает лучшим из возможных сценариев — присоединение всей Украины к НАТО, а на какой-то ее части.
Что важно понимать, последний вариант действительно обсуждают западные лидеры, но в кулуарах.
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский посетовал, что его не устраивают такие непрозрачные дискуссии за спиной Украины.
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