Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн евро

Германия выделит Украине гуманитарную помощь на 200 млн евро в преддверии зимы. Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.
Главные тезисы
- Германия выделит Украине 200 млн евро гуманитарной помощи перед наступлением зимы, включая тепло и генераторы для недостаточно отапливаемых домов.
- Министр иностранных дел Германии подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны и сотрудничества в производстве дронов.
- Экстренная зимняя поддержка Украины будет оказана с учетом остроты ситуации из-за помощи Северной Кореи и российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.
- Поддержка Германии поможет украинцам не только пережить зиму, но и обеспечит выживание страны в сложных условиях.
- Ожидается, что визит главы МИД Германии в Украину принесет решения по укреплению сотрудничества и поддержки в сложившейся ситуации.
Украина получит "теплую помощь" от Германии
Об этом объявила Анналена Бербок.
Бербок также отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины и заявила, что Германия будет объединять усилия в рамках международной коалиции по усилению ПВО.
Глава МИД Германии добавила, что обсудила с украинским коллегой сотрудничество по производству дронов.
Что известно о визите Анналены Бербок в Украину
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.
Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе, — отметила Барбок.
Министр иностранных дел Германии во время визита должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
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