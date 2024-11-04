Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн евро

Германия выделит Украине гуманитарную помощь на 200 млн евро в преддверии зимы. Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

Украина получит "теплую помощь" от Германии

Об этом объявила Анналена Бербок.

Мы увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь на дополнительные 200 млн. евро для экстренной зимней поддержки. Дома, в которых нет тепла, могут обеспечить себя теплом. Также будут предоставлены генераторы для снабжения теплом зимой. Анналена Бербок Министерство иностранных дел Германии

Бербок также отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины и заявила, что Германия будет объединять усилия в рамках международной коалиции по усилению ПВО.

Глава МИД Германии добавила, что обсудила с украинским коллегой сотрудничество по производству дронов.

Если Германия может помочь с дронами, то это самая лучшая защита для нас самих. Поделиться

Что известно о визите Анналены Бербок в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.

Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе, — отметила Барбок.

Министр иностранных дел Германии во время визита должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.