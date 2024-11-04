Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн евро
Категория
Мир
Дата публикации

Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн евро

ФРГ
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Источник:  Укринформ

Германия выделит Украине гуманитарную помощь на 200 млн евро в преддверии зимы. Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

Главные тезисы

  • Германия выделит Украине 200 млн евро гуманитарной помощи перед наступлением зимы, включая тепло и генераторы для недостаточно отапливаемых домов.
  • Министр иностранных дел Германии подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны и сотрудничества в производстве дронов.
  • Экстренная зимняя поддержка Украины будет оказана с учетом остроты ситуации из-за помощи Северной Кореи и российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.
  • Поддержка Германии поможет украинцам не только пережить зиму, но и обеспечит выживание страны в сложных условиях.
  • Ожидается, что визит главы МИД Германии в Украину принесет решения по укреплению сотрудничества и поддержки в сложившейся ситуации.

Украина получит "теплую помощь" от Германии

Об этом объявила Анналена Бербок.

Мы увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь на дополнительные 200 млн. евро для экстренной зимней поддержки. Дома, в которых нет тепла, могут обеспечить себя теплом. Также будут предоставлены генераторы для снабжения теплом зимой.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Министерство иностранных дел Германии

Бербок также отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины и заявила, что Германия будет объединять усилия в рамках международной коалиции по усилению ПВО.

Глава МИД Германии добавила, что обсудила с украинским коллегой сотрудничество по производству дронов.

Если Германия может помочь с дронами, то это самая лучшая защита для нас самих.

Что известно о визите Анналены Бербок в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.

Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе, — отметила Барбок.

Министр иностранных дел Германии во время визита должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

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