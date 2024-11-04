Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 200 млн євро

Німеччина виділить Україні гуманітарну допомогу на 200 млн євро напередодні зими. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.

Україна отримає “теплу допомогу” від Німеччини

Про це оголосила Анналена Бербок.

Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку. Анналена Бербок Міністерка закордонних справ Німеччини

Бербок також наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України та заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.

Глава МЗС Німеччини додала, що обговорила з українським колегою співпрацю щодо виробництва дронів.

Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих. Поширити

Що відомо про візит Анналени Бербок до України

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі, — зазначила Барбок.

Міністр закордонних справ Німеччини під час візиту має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.