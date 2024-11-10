Ситуация очень сложная. Что происходит вокруг Купянска

Армия РФ не ослабляет свое давление на Купянск Харьковской области, атак становится все больше. Следует отметить, что в городе закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу все банкоматы.
Главные тезисы
- Атаки на город становятся все более интенсивными.
- Начальник военной администрации призывает местных жителей выезжать в безопасные места.
- По данным Генштаба ВСУ, на фронте зафиксировано 108 боевых столкновений с российскими захватчиками.
Битва за Купянск продолжается
О ситуации вокруг города рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
Он официально подтвердил, что российские захватчики контролируют все дороги в город и атакуют FPV-дронами приближающиеся к нему автомобили.
По состоянию на сегодня в этот населенный пункт крайне сложно добраться даже гуманитарным грузам.
По его словам, ситуация с безопасностью в регионе очень сложная, а на левобережье и вообще — критическая.
На этом фоне Беседин призывает местных жителей выезжать с территории общины в более безопасные места.
Что еще известно о ситуации на фронте 10 ноября
Как сообщает Генштаб ВСУ, всего на фронте зафиксировано 108 боевых столкновений.
Больше всего атак врага произошло на Кураховском, Покровском и Времеевском направлениях.
От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Павловка, Грабовское, Рожковичи, Дмитровка, Басовка и Тимофеевка.
Кроме того, указано, что на Лиманском направлении армия РФ совершила 3 атаки раза в районах Тернов, Торского и Серебрянки. Одно боестолкновение продолжается.
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