Ситуация очень сложная. Что происходит вокруг Купянска
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация очень сложная. Что происходит вокруг Купянска

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Армия РФ не ослабляет свое давление на Купянск Харьковской области, атак становится все больше. Следует отметить, что в городе закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу все банкоматы.

Главные тезисы

  • Атаки на город становятся все более интенсивными.
  • Начальник военной администрации призывает местных жителей выезжать в безопасные места.
  • По данным Генштаба ВСУ, на фронте зафиксировано 108 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Битва за Купянск продолжается

О ситуации вокруг города рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Он официально подтвердил, что российские захватчики контролируют все дороги в город и атакуют FPV-дронами приближающиеся к нему автомобили.

По состоянию на сегодня в этот населенный пункт крайне сложно добраться даже гуманитарным грузам.

К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по автомобилям инкассаторов, — рассказал Беседин.

По его словам, ситуация с безопасностью в регионе очень сложная, а на левобережье и вообще — критическая.

На этом фоне Беседин призывает местных жителей выезжать с территории общины в более безопасные места.

Что еще известно о ситуации на фронте 10 ноября

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего на фронте зафиксировано 108 боевых столкновений.

Больше всего атак врага произошло на Кураховском, Покровском и Времеевском направлениях.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Павловка, Грабовское, Рожковичи, Дмитровка, Басовка и Тимофеевка.

На Харьковском направлении противник проводит две атаки в районах Старицы и Волчанская, также захватчики сбросили авиабомбу на пригороды Харькова. На Купянском направлении враг в течение дня два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки и Зеленой Рощи.

Кроме того, указано, что на Лиманском направлении армия РФ совершила 3 атаки раза в районах Тернов, Торского и Серебрянки. Одно боестолкновение продолжается.

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