Російські окупанти переодягнулися у форму ЗСУ при штурмі на Куп'янському напрямку

Російські окупанти 13 листопада намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Частина з них була переодягнута у форму ЗСУ.

Окупанти переодягаються у форму ЗСУ

За даними Генштабу, починаючи з 14:30 російські солдати спробували прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі.

Для спроби наступу росіяни залучили близько 15 одиниць техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77.

Слід зазначити, що частина російських солдатів була переодягнута у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Попри це, українські захисники зупинили ворога — знищено всю його бронетехніку, значну частину особового складу було ліквідовано.

Росіяни вдягають форму ЗСУ

Варто зауважити, що це вже не перший відомий випадок, коли російські окупанти перевдягаються у форму ЗСУ та намагаються прорвати позиції українських захисників.

Зокрема у 2022 році солдати РФ переодяглися в українську військову форму та спробували захопити наглядовий пост у Миколаївській області. Ворожих військових було знищено. Поширити

При цьому 2023 року було відомо, що росіяни використовували форму ЗСУ на Таврійському напрямі, але їх розкривали українські захисники.