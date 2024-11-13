Російські окупанти переодягнулися у форму ЗСУ при штурмі на Куп'янському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти переодягнулися у форму ЗСУ при штурмі на Куп'янському напрямку

Генштаб ЗСУ
Форма

Російські окупанти 13 листопада намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Частина з них була переодягнута у форму ЗСУ.

Головні тези:

  • Російські окупанти намагалися штурмувати українську оборону на Куп'янському напрямку, переодягнувшись у форму ЗСУ.
  • Ворожі штурмові групи використали 15 одиниць техніки під час атаки, однак українські захисники зупинили їх та ліквідували значну частину бронетехніки і особового складу.
  • Не вперше російські окупанти використовують підроблені українські форми для вчинення нападів, що порушує міжнародні закони про ведення війни.
  • Попри спроби ворога маскуватися, українські захисники завжди готові виявити та ліквідувати будь-які загрози для національної безпеки.
  • Відомі випадки, коли російські військові перевдягалися на українську форму для проведення нападів, свідчать про гнилість та безжалість агресора.

Окупанти переодягаються у форму ЗСУ

За даними Генштабу, починаючи з 14:30 російські солдати спробували прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі.

Для спроби наступу росіяни залучили близько 15 одиниць техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77.

Слід зазначити, що частина російських солдатів була переодягнута у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Попри це, українські захисники зупинили ворога — знищено всю його бронетехніку, значну частину особового складу було ліквідовано.

Росіяни вдягають форму ЗСУ

Варто зауважити, що це вже не перший відомий випадок, коли російські окупанти перевдягаються у форму ЗСУ та намагаються прорвати позиції українських захисників.

Зокрема у 2022 році солдати РФ переодяглися в українську військову форму та спробували захопити наглядовий пост у Миколаївській області. Ворожих військових було знищено.

При цьому 2023 року було відомо, що росіяни використовували форму ЗСУ на Таврійському напрямі, але їх розкривали українські захисники.

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