Окупанти РФ розстріляли цивільних у Селидовому — розпочато розслідування

У Селидовому окупанти розстріляли місцевих мешканців

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, 27 жовтня у кількох Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що окупанти вбили мирних жителів у Селидовому.

На оприлюдненому відео видно, як представники військ агресора, ймовірно, обстріляли цивільний автомобіль з автоматичної зброї. В момент нападу в авто перебували двоє людей, одного з них було поранено, — зазначили в Офісі генпрокурора. Поширити

Фото - t.me/pgo_gov_ua

Фото - t.me/pgo_gov_ua

На місце події прибули військові ЗСУ, які відтягнули пораненого з лінії обстрілу, надали йому першу допомогу і евакуювали цивільних.

За попередніми даними, інцидент стався 24 жовтня.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.

Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником. Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів, — зазначили правоохоронці. Поширити

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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