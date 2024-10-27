Окупанти РФ розстріляли цивільних у Селидовому — розпочато розслідування
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ розстріляли цивільних у Селидовому — розпочато розслідування

Офіс Генерального прокурора
Окупанти РФ розстріляли цивільних у Селидовому — розпочато розслідування

У місті Селидове на Донеччині російські окупанти розстріляли місцевих жителів. Наразі прокуратура розпочала розслідування.

Головні тези:

  • Російські окупанти розстріляли цивільних у Селидовому, спровокувавши розпочаття розслідування прокуратурою.
  • На місці події виявлено тіла двох жінок та пораненого чоловіка, яким надана перша медична допомога військовослужбовцями ЗСУ.
  • Під контролем правоохоронців проводиться досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни стороною окупантів.
  • Паралельно з розслідуванням розглядається ситуація зі стратою 93 українських військовополонених, яка набула широкого розголосу.
  • Дані про злочини російських військових свідчать про погіршення ставлення до українських військовополонених у цьому році.

У Селидовому окупанти розстріляли місцевих мешканців

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, 27 жовтня у кількох Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що окупанти вбили мирних жителів у Селидовому.

На оприлюдненому відео видно, як представники військ агресора, ймовірно, обстріляли цивільний автомобіль з автоматичної зброї. В момент нападу в авто перебували двоє людей, одного з них було поранено, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Фото - t.me/pgo_gov_ua
Фото - t.me/pgo_gov_ua

На місце події прибули військові ЗСУ, які відтягнули пораненого з лінії обстрілу, надали йому першу допомогу і евакуювали цивільних.

За попередніми даними, інцидент стався 24 жовтня.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.

Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником. Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів, — зазначили правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни

Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік», зазначив керівник "департаменту війни".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ розстріляли пораненого українського військовополоненого під Бахмутом
Офіс Генерального прокурора
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти розстріляли двох військовополонених українців поблизу Селидового
Офіс Генерального прокурора
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ розстріляли 4 українських військовополонених біля Селидового
Офіс Генерального прокурора
Окупанти РФ розстріляли 4 українських військовополонених біля Селидового

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?