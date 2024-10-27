Окупанти РФ розстріляли цивільних у Селидовому — розпочато розслідування

У місті Селидове на Донеччині російські окупанти розстріляли місцевих жителів. Наразі прокуратура розпочала розслідування.
Головні тези:
- Російські окупанти розстріляли цивільних у Селидовому, спровокувавши розпочаття розслідування прокуратурою.
- На місці події виявлено тіла двох жінок та пораненого чоловіка, яким надана перша медична допомога військовослужбовцями ЗСУ.
- Під контролем правоохоронців проводиться досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни стороною окупантів.
- Паралельно з розслідуванням розглядається ситуація зі стратою 93 українських військовополонених, яка набула широкого розголосу.
- Дані про злочини російських військових свідчать про погіршення ставлення до українських військовополонених у цьому році.
У Селидовому окупанти розстріляли місцевих мешканців
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, 27 жовтня у кількох Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що окупанти вбили мирних жителів у Селидовому.
На місце події прибули військові ЗСУ, які відтягнули пораненого з лінії обстрілу, надали йому першу допомогу і евакуювали цивільних.
За попередніми даними, інцидент стався 24 жовтня.
Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни
Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.
За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік», зазначив керівник "департаменту війни".
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